Kelsey nag-topless, binalandra rin wetpaks sa IG

Wala na ngang puwedeng kumabog kay Kelsey Merritt pagdating sa pagpapaseksi, kaseksihan, kagandahan, lakas ng loob sa pagpapasilip ng alindog.

Aba, pang-male adul magazine nga ang dating ng bagong photo ni Kelsey na pinost niya sa Instagram. Kaya sabi ng mga netizen…

Drop dead gorgeous! Parang bomba na pasabog!

Kanin na lang ang kulang, dahil sulit na sa ulam. Sexy at natural, at hindi retokada. Kinaiinggitan ang puwet!

Binulabog nga ni Kelsey ang mga netizen sa dalawang bagong photo niya sa IG.

Una nga ay topless talaga siya at mga braso lang niya ang pinangtakip. Pero masisilip pa rin ang bandang ilalim ng kanyang boobey.

At siyempre, super kitid ng panty na suot niya, na halos ang ‘bulaklak’ na lang niya ang natakpan.

Sa pangalawang photo ay mas bongga pa rin, dahil naka-side view naman siya, pero topless pa rin. At dahil hindi na nasisilip ang kanyang boobey, ang kanyang wetpaks naman ang ipinakita niya. Busog na busog nga ang mga kalalakihan sa pasabog na `yon ni Kelsey.

“Loves a good tan!” sabi ni Kelsey, na yes naman, mas lalong umangat ang kanyang kagandahan, kaseksihan sa kanyang nakababaliw na kulay.

Empoy binanatan ng alaga ni Alessandra

Nakakaloka ang pinost ni Empoy Marquez na video teaser ng chikahan nila ni Alessandra de Rossi sa Instagram niya. Sabi nga ni Empoy, malapit sa puso niya si Alex, kaya gusto niya itong maging bahagi ng vlog niya.

Pero sa simula pa lang, inasar na siya ni Alex, na sinabihang walang kuwenta mag-intro, na mukhang tanga raw ang itsura ng buhok nito. Kaya inayos pa ni Alex ang buhok ni Empoy.

“Alam mo wala kang kakuwenta-kuwentang mag-intro!” sabi pa ni Alex.

Sa caption nga ay sinabi ni Empoy na nagkita nga sila ni Alex.

“Ere yung pinuntahan ko si baby dragonfly (Alessandra de Rossi) upang i-vlog. Kitang-kita niyo na ayaw ni Kitten na may kausap na iba ang amo niya. Love you Kitten. Lutuin kita next time, este, ang cute mo talaga.”

Well, kitang-kita sa video sa Instagram kung paano parang nagtatalo nga ang dalawa, at bigla ngang sinugod na parang tinadyakan, tinuka, ng haak na alagang ibon ni Alex si Empoy, ha!

Kaloka nga, dahil kung saktong tumama sa mga mata ni Empoy ang tuka, o pangkahig ng ibon, baka mabulag pa ito. Pero, alert naman si Empoy, kaya naging katawa-tawa na lang ang lahat.

‘Agimat’ ni Bong panalo sa rating

Namamayagpag sa rating ang action-packed fantasy drama series ng Kapuso Network na ‘Agimat ng Agila’ na pinagbibidahan ng nagbabalik-telebisyon na si Ramon “Bong” Revilla, Jr.

Nakapagtala ang pilot episode ng serye noong May 1 ng 16.3% na NUTAM People rating habang nitong nakaraang Sabado (May 8) naman ay nakakuha ito ng 16.7% ayon sa data ng Nielsen Phils.

Taos-puso ang pasasalamat ng lead actor na si Bong na gumaganap bilang si Major Gabriel Labrador, ang tagapagmana ng kapangyarihan ng mahiwagang agila.

“I honestly did not expect na ganito kainit ang magiging pagsalubong at pagtanggap nila sa aking pagbabalik-telebisyon. Words will not be enough to express my overwhelming gratitude. Sabi ko nga, nakakataba ng puso ang kanilang naging pag-abang at pagsuporta,” sabi ni Bong.

Malaking inspirasyon daw ang manonood sa cast at sa lahat ng bumubuo ng Agimat ng Agila upang lalong pagbutihin ang kanilang trabaho.

“Sila po ang naging motivation namin noon to ensure the quality and come up with this kind of program.”

Sabi ni Bong, mas kapana-panabik pa raw ang mga eksena na dapat abangan sa Agimat ng Agila.

“Umpisa pa lang po ang inyong napanood, at tiyak na lalo pa kayong masisiyahan sa mga susunod na linggo. Paganda pa ng paganda ang magiging takbo ng istorya kaya huwag po sana kayong bibitaw.”