Kelsey halos sumilip hiyas sa puno ng niyog

Kaloka itong si Kelsey Merritt, na umakyat sa puno ng niyog, sa Palawan.

Pinagtripan ng international fashion model ang puno ng niyog, na todo posing nga na naka-two piece.

Kung may mata lang ang buhangin at puno ng niyog, nagpiyesta na ang mga ito sa nakabalandrang hiyas ng dalaga.

‘Yung bikini pa naman na suot niya ay litaw ang kanyang puwet. Hiwa na lang ng kanyang wetpaks ang natakpan. At super bakat din ang kanyang bulaklak sa pagkakahapit ng tela ng bikini niya.

Nakabukaka pa naman na parang gagambang umaakyat si Kelsey.

Siguro ay na-miss lang ni Kelsey ang dating eksena sa Pampanga kung saan umaakyat siya sa mga puno.

“Still got it!!! When in the Philippines!” sabi niya.

Parang balewala lang sa modelo na bumama sa puno matapos nya itong akyatin. (Rey Pumaloy)