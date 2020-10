Kelsey ‘di binitawan ng ‘Victoria’s Secret’

Hindi kinalasan ng Victoria’s Secret ang Pinay model na si Kelsey Merritt dahil ayon sa kanyang post ay muli siyang magtatrabaho para rito.

Pinoste ni Kelsey sa Instagram ang close up photo na nakasuot siya ng lace-bra. At dito niya ibinahagi ang pagbabalik sa global underwear brand.

“So happy to be back shooting with my @victoriassecret fam in nyc. Missed the team so much!” sabi niya.

Si Kelsey ang unang Pinay na rumampa sa isa pinaka-celebrated fashion show sa buong mundo ang Victoria’s Secret. (Rey Pumaloy)