‘Keif’ Ravena positibo sa golf; Bagong Abante TnT studio wapak!

BONGGA ang na­ging pilot episode ng aming D’ Ambetable Show sa Abante TNT Online (Abante News Online sa Facebook) dahil game na game sumagot ng mga tanong ang anak-anakan naming si Kiefer Ravena.

Bukod nga sa mga imbitasyon ng iba’t ibang sports group sa kanya para maging resource person o magbahagi hinggil sa isyu ng ‘doping’, golf ang kanyang pinagkaka-abalahan ngayon.

“After po ng regular routine ko sa basketball practice, I play golf. Lalo na kapag kasama ko si Alyssa (Valdez). Naging bonding activity na namin ito,” say ni Kief na one year na pala halos naglalaro ng sport.

In fact, nang tanungin namin ito kung nakikita ba niya in the future ang sarili competing for it, positibo niyang sinabi, “Yes po. I may start joining mga golf tournaments. Iba din ang naibibigay nitong satisfaction.”

Naniniwala rin si Kief na very soon ay makakapag­laro uli siya sa PBA. Nakakapanghinayang man na nawala ang chance niyang maging Rookie of the Year dahil sa insidente, alam daw niyang may ibang nakalaan for him.

“Father-figure,” ang simple naman niyang deskripsyon sa NLEX team coach niyang si Yeng Guiao, na since day one nga ay isa mga taong hindi nang-iwan sa laban niya.

***

Meron na pala silang mga business investment ng gf niyang si Alyssa.

Kasosyo sila, along with other friends sa limang branch ng ALLY’s All Day breakfast restaurant.

“As a morning person myself, moment talaga sa akin yung breakfast time. Food business is always a good investment and kami ni Alyssa ay naniniwala na maganda ito sa amin,” hirit pa nito sabay anunsyong nagtayo din sila ng isang Gym club sa Bacolod.

Nag-o-offer ng maraming sports discipline and services ang naturang gym at very hands on din daw sila ng gf lalo na kapag libre talaga ang iskedyul ng isa’t isa.

At 25, seryoso na din daw nilang napag-uusapan ng kilalang volleyball star ang posibleng future nila as husband and wife.

“Napag-uusapan na po pero nothing so serious yet. Siyempre kapag mag-gf-bf kayo, may mga instances talaga na nagiging topic ninyo ang ganun,” kumpisal pa ni Kief na aminadong siya’y romantic type na tao at mahilig sa mga kantang may hugot.

We simply want to thank Kief for the time and effort na ibinahagi niya sa amin. Bilang kauna-unahang guest namin sa aming online platform show na D’ Ambetable show, sobra kaming happy. It was indeed a great time na na-enjoy din ng mga nakapanood.

Kaya tutukan po ninyo ang mga future pa naming broadcast sa susunod na linggo sa Abante News Online.