‘KD’ binalikat uli ang Warriors vs Blazers

Nag-unat si Kevin Durant ng 28 points, 9 rebounds, 5 assists at 3 blocked shots upang muling manibelahin ang kapos sa taong Golden State Warriors pagbundol sa nanlalamig na Portland Trail Blazers 111-104, Lunes ng gabi.

Bumawi si Klay Thompson sa malam­yang shooting sa umpisa para makaharbat ng 24 points kung saan sumabak ang Golden State na wala si two-time MVP Stephen Curry, na nagpapagaling sa kanyang injury at ikatlong beses nang wala sa laro.

Nabangko rin si Draymond Green na may pagang kanang balikat habang si starting center Zaza Pachulia ispekteytor lang sa ikalawang pagkakataon sanhi ng makirot na kaliwang balikat, iniulat ng The Associated Press.

Lumatag si Damian Lillard ng season-high 39 points may 5 3-poin­ters sa pagbabalik sa balwarte sa Oakland. Pumukol siya ng 3-pointer sa hulihan ng first half kaharap si Durant at binomba ang kanyang bisig hudyat ng pagbubunyi.

Kahuhugot lang ang Western Conference Pla­yer of the Week honors, bumira ng 11 for 21 at nag-ambag si Nick Young ng 12 points sa 13 minuto buhat sa bench bago umalis na dahil sa pagkahilo sa ikatlong kanto.

Bumutas si David West ng doble pigura sa magkakasunod na laro sa unang pagkakataon sa Warriors at una mula 2015-16 para sa San Antonio.

Tumurok si rookie Jordan Bell ng double figures sa ikalawang beses sa kanyang 11 points, habang nag-umpisa sina Omri Casspi at Shaun Livingston sa laro para sa defending champions, na galing sa 6-0 road trip.

Unang tsansa rin sa prangkisa na mahigitan ang ganu’ng kahabang ratsada sa labas ng teritoryo.

Sa iba pang laro, tumabo ng career-high 28 puntos si Clint Capela at humalibas si James Harden ng 12 sunod na puntos para sa Houston sa huling parte tungo sa panalo ng Rockets, 130-123 kontra New Orleans Pelicans at ibanat ang winning streak sa 10.

Tabla ang laro, tatlong minuto sa orasan matapos kurutin ni Har­den ang dalawang libreng buslo. ‘Yun ang unang pitong magkasunod na puntos ni Harden na naghatag sa 124-119 ng Houston, may 1:30 pa.





Umitsa ng isang basket si Jrue Holiday, pero bumira ng 3-pointer, segundo lang para itulak sa 127-121. Sinaklit ni Harden ang bola mula kay E’Twaun Moore makaraan ang timeout ng New Orleans.