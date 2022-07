KD, Alexa rarampa sa Brooklyn Bridge

Sinisiguro ni Maymay Entrata na sulit ang ibabayad ng mga Pinoy sa Amerika na manonood ng ‘Beyond the Stars: Star Magic US Tour.

“’Yun naman ang pinaka-importante, na maibigay namin sa mga OFW ang happiness, na maging masaya talaga sila sa buong show. “Sinisigurado ko `yon sa inyo. Bawat isa sa amin may ilalabas na ‘amakabogera’!

“Magla-live ako ng ‘Amakabogera’. Hindi na ito putso-putso show lang. First time ko sa New York, kaya itotodo ko na,” sabi ni Maymay.

Para naman kay Kim Chiu, first time ito na mag-concert ang Star Magic sa US, kaya dapat talagang maging masaya.

“This is the first time na Star Magic doing out of the country show na ganito karaming artist. In celebration of our 30 years. Pero siyempre ibang experience ang ASAP, na talagang all star rin.

“With Direk Lauren Dyogi, as our captain of the ship now, iba na siya ngayon. We’re gonna surprise you kung nasaan man kayo ngayon. Hindi siya maku-compare sa iba. It’s gonna be something different, exciting, and lots of talents, na hindi pa nakikita ng mga Kapamilya natin,” chika pa ni Kim.

At siyempre, excited din sina KD Estrada at Alexa Ilacad, dahil first time nilang magsasama abroad.

“We’ve been talking about this, at gusto naming mag-Central Park. We just wanna walk around. Also, definitely food sa New York. One thing I want to try is the pizza there,” sabi ni KD.

“I would love to go back to Brooklyn Bridge,” at special nga raw ito dahil si KD ang makakasama niyang bumalik doon. (Dondon Sermino)