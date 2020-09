KC trinaydor ng kaibigan

Dahil literal na mag-isa simula nang magkaroon ng pandemic o nagkaroon ng enhanced community quarantine, hindi lang dahil wala raw siyang special someone to be with kung hindi, wala talaga siyang kasama, marami raw natutunan si KC Concepcion sa sitwasyon na ito.

“Super rami, when I say quarantine, as in, alone ako, I really mean alone. Walang help. Like literally, mag-isa lang ako.

“Akala ko kaya ko na, akala ko ang galing ko na independent living, ganun, ang dami kong hindi alam. It’s not just yung kakayahan mo. It’s not just you’re a stronger women, kaya kong mag-isa, kaya mo nga, pero relationship pa rin is so important.”

Hindi raw specifically romantic relationship, pero ngayon daw niya nakita yung quality ng relationship.

“Dito mo makikita kung sino ang sasalba sa ‘yo. Kung sino talaga ang makikinig kapag sinabi mong hindi ko na kaya, who will really listen when you say na, sobrang lungkot ko na.

“Ito yung dati ha, noong naka-lock in ako alone. Kung sino talaga ang magtatanong, kumusta ka na, how are you?”

Dito na rin daw papasok kung anong uri talaga ng friendship ang na-develop niya. Sabi rin ni KC, naranasan na rin niyang matraydor ng kaibigan.

“I’ve been betrayed, I’ve been hurt before. So it’s like I’ve learned to be more choosy on whom I will let in my life.

“Yun lang, hindi lahat kakaibiganin and hindi lahat, really loves you and really cares for you. And now, more than ever, you have to save your energy kasi and to keep yourself to survive.”

Natutunan din daw niya na ‘wag matakot na mag-reach out, mag-ask ng help o magsabi ng hindi ko na kaya. At kaya rin daw siya halos isang buwan na yatang nag-istay sa The Farm at San Benito dahil napi-feel niya yung need na kailangan niyang umalis muna ng Metro Manila.

Sey niya, “I think, my way of coping is to finally get out of Manila. Kasi, sobrang pressured. You’re so near of each other. Sa building ko, parang left or right, there’s cases at wala na kong makita kung hindi ang dingding ko.

“So I said, bakit hindi na lang ako mamuhay probinsiya?”

Ruru pakakasalan na si Bianca

Kinontra ni Vicki Belo ang tila payo ng asawa na si Hayden Kho sa Kapuso actor na si Ruru Madrid.

Siguro, napi-feel ni Doc. Hayden na inlab-inlaban na talaga si Ruru sa girlfriend na si Bianca Umali kaya nag-comment ito na, “naks!! Take the next step na bro!!”

Nag-comment din si Vicki at agad na sinalungat ang payo ng asawa. Sey naman niya kay Ruru, “No, no enjoy the romance. You guys are so young.”

Nangyari ang lahat ng ito sa Instagram ni Bianca Umali nang mag-post ito ng larawan niya na ang pinaka-maagap na nag-comment ay si Ruru at buong pagmamalaki na sinabing, “Pinakamagandang dalaga saking mata.”

Sa isang banda, mukhang mas dapat na pakinggan nga muna nina Ruru at Bianca si Dra. Vicki na marami na rin naging karanasan at wisdom na mga bata pa nga sila at i-enjoy lang muna ang kanilang relationship.

Bukod dito, parehong marami pa rin opportunities bilang mga Kapuso actor at actress silang puwede pang gawin.

Paolo mananampal ng basher

Dahil sa naging matagumpay ang GMA Artist Center’s online show na “Just In” na nagsilbing host ang mga kikalang character actor/actress ng Kapuso network na sina Vaness del Moral at Paolo Contis, nasa ika-second season na nga ito.

Dahil puro mga online contents muna mas visible ang mga artista ngayon dahil sa pandemic, bawat isa ay talagang aktibo sa kani-kanilang mga social media accounts.

Pero kakambal nito, ang mga bashing din. At sa parte ni Paolo, tahasan nga niyang sinabi na kung siya lang ang iba-bash, hindi niya papatulan.

Pero ibang usapan na kapag anak na niya, tulad sa naging pamba-bash sa anak nila ni LJ Reyes na si Summer.

Sabi ni Paolo, “Ako, never akong sumagot sa bashing sa akin. Pero, ‘wag mong idamay ang pamilya ko, especially bata. Ang sama, e!

“Ang problema sa social media, nasanay ang mga tao na hindi sila nasasampal for insulting people. Sige, subukin mong sabihin sa harapan ko yun. Habang umaangat ang teknolohiya natin, yung ugali, nagiging barbaric, it’s sad, it’s sad.”