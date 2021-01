KC, Solenn kabugan sa pagtuwad

Aliw na aliw ang mga kaibigan, netizen, fan sa mga ginagawa nina Solenn Heussaff at KC Concepcion sa Instagram, ha!

Lahat na yata ng kabaliwang eksena, kaseksihan, kapanta-pantasya, klase ng fashown, nagawa na nilang dalawa sa Instagram.

Pero, bongga at talagang kinaaliwan ang eksena nilang dalawa ngayon. At `yon nga ay tila nagkabugan sila sa pagtuwad, ha!

Makikita nga sa Instagram nina Solenn at KC ang posing nila na pareho silang nakatuwad, habang nakasuot lang ng swimsuit. Kunsabagay, pareho naman silang nasa dagat, kaya okey lang ang eksena nila.

“Tryin’to be a cool mum over here lol #boracaybetterthanever, #boracayinaheartbeat,” sabi ni Solenn.

“Great art direction!!!” reaksiyon ng friend niyang si Georgina Wilson.

“Hahahah I have the same shot! BALANCE IS KEY!” chika naman ni KC, na totoo nga, dahil makikita nga sa IG niya ang tuwad photo niya.

“Finding the right balance between work and play, loving fully and setting boundaries, getting enough rest and staying active, educating my mind and also my soul, protecting my body, but also my mental health… staying safe, but also getting out there, living life and doing things. Balance is key,” ang makabuluhang caption naman ni KC.

Anyway, bagamat may mga nanlalait kay KC, kesyo parang tutuhugin ng kawayan at pakakainin ng mansanas, at ang iba ay nilalagyan ng kalasawaan ang photo na `yon, mas marami pa rin ang bumibilib sa takbo ng pag-iisip ni KC.

Sabi ni mrsrubymichel: “I love the fact that she’s being herself in a world that wants her to be somebody else that she’s not.”

Hirit naman ni jhett_888: “Yes exactly, we got to take care of our selves and our well-being, cuz no one will do it for us.”

Anyway, kahit ano pa ang sabihin nila, ang mahalaga, nagi-enjoy ang dalawa sa ginagawa nila, at nakapagbibigay rin sila ng inspirasyon, katuwaan sa mga fan, follower nila.

Pero, sino nga ba sa kanila ang mas bongga ang tuwad moment?

***

Todo rampa: Maymay winarningan sa Dubai

Maraming nag-aalala kay Maymay Entrata na habang isinusulat ko ito ay nasa Dubai pa rin at nagpi-pitorial kasama ang mga kaibigan, at mga namamahala ng isang sikat na magazine doon.

Kasi nga, lumabas na ang balita na may isang Pinoy ang nagdala sa Pilipinas mula sa United Arab Emirates ng bagong COVID-19 variant.

Eh, dahil nandoon nga si Maymay ngayon, nangangamba ang mga fan, mga kaibigan niya, baka maabutan siya ng desisyon kung sakali, na i-ban ang pagpasok ng mga turista, o mga Pinoy mismo na manggagaling sa Dubai, United Arab Emirates.

“Ingat sa Dubai. Better come home now before the travellers from UAE will be banned,” sabi ng mga nagmamalasakit na tagahanga ni Maymay.

Sunod-sunod nga ang mababasa mong paalala kay Maymay na magdoble-ingat sa Dubai, dahil mahirap na nga naman na makakuha pa siya ng sakit.

Eh, in-assure naman sila ni Maymay na iniingatan niya ang kanyang sarili, at iniingatan din siya ng mga kaibigan niya sa Dubai, na siyang araw-araw niyang kasama.