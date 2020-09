KC naloka sa talong

Sobrang naaliw ang mga fan sa Kitchen Collabs nina KC Concepcion at Karla Estrada kahapon ng umaga (Sept. 4). Pinakbet nga ang niluto nila, pero dahil nasa San Benito Farm sa Batangas si KC, hindi masyadong kumpleto ang nahagilap niyang recipe.

Unang-una, wala siyang bagoong, kaya toyo na lang ang nilagay niya sa Pinakbet.

Anyway, sa dulo ng video, kung saan luto na ang pinakbet, at ready to eat na, nadiskubre ni KC na wala pala siyang nailagay na talong, kaya lokang-loka siya.

“Tita Momsh (tawag niya kay Karla), nakalimutan natin ilagay ang favorite mong talong. Amazing talong. Naku, next time wag kalimutan ang talong. It’s very important in our life!” natatawang sabi ni KC.

Anyway, naikuwento ni Karla kay KC na ang pagtatanim nga raw ang paborito ring gawin ng anak niyang si Daniel Padilla ngayon. (Dondon Sermino)