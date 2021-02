KC nakakahiya ang karanasan kina Bill Clinton, Jang Dong Gun

Sobrang naaliw ako sa kuwento ni KC Concepcion sa YouTube channel niya tungkol sa ‘My Perfume Collection Part 2’. Involved kasi ang mga sikat na personalidad tulad ni former US President Bill Clinton, at Korean actor Jang Dong Gun na naganap noong 2008.

“Nagkamali ako noon. May event ako na pinuntahan nandun sina former US President Bill Clinton, kasama yung number one South Korean artist that time si Jang Doong Gun, na movie star talaga.

“Sa hotel kami naka-check in, malayo ang events place. Eh, may bago akong pabango, at napalaki niya, kaya hindi ko madadala. So, sabi ko, itotodo ko na to dahil mahaba pa ang bango ko. kailangan maalala nila ako. They say kasi, na you have to have your own scent, na pag naamoy ng tao, ikaw lang maaalala nila, kahit wala ka sa room na `yon, maamoy lang nila `yon, maalala ka nila.

“So, nag-perfume ako, hanggang paa, nag-spray talaga ako kung saan may balat. Dapat mag-last talaga ang bango ko.

“Pag open ko ng door (elevator), wala pang 2 minutes, ang laman ng elevator, sila. Hiyang-hiya ako, dahil ang bango ko.

“Kunyari walang nangyari, nag-hello ako, pumasok ng elevator.

“Then, si Jang Dong Gun, umubo nang umubo. Hahahaha!

“Hindi ko na lang siya tiningnan, kasi alam ko na ako ang dahilan kung bakit siya inubo. Sinumpa ko `yung perfume na `yon,” sabi ni KC.

Anyway, umakyat nga silang tatlo sa stage, pero hiyang-hiya si KC kina Mr. Clinton at Jang Dong Gun, dahil ramdam niya na naamoy siya ng mga ito. (Dondon Sermino)