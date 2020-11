KC naiyak sa date kay Gabby

Nagtitili si KC Concepcion nitong Martes ng gabi, sa gitna ng kalsada sa Makati City. Ang dahilan nga ay ang ka-date niya noong gabing `yon.

Well, tuwang-tuwa na parang bata si KC, na sigaw nang sigaw ng ‘I love you!’ sa kanyang ka-date.

“I cant believe we’re together again!” sabi pa niya.

Anyway, bago nga sila tuluyang nagkasama ng kanyang ka-date, makikita sa Instagram story ni KC na magkabilang kalsada ang nilalakaran nila ng kanyang ka-date. At makikita rin si KC na halos tumakbo papunta sa lugar ng kanyang ka-date.

At `yun na nga, noong finally ay magkasama na sila, tuwang-tuwa ang anak ni Sharon Cuneta. Hindi niya lubos maisip na halos mag-iisang taon na pala mula noong huli niyang nakasama ang lalakeng ito. Magkaakbay na naglalakad sina KC at ang ka-date niya.

“Cheers to my handsome date! I love you!” paulit-ulit na sabi ni KC.

Anyway, ang tatay niyang si Gabby Concepcionang ka-date niya noong gabing `yon.

Oh, ang bongga, di ba? Ramdam na ramdam ang pagmamahal ni KC sa kanyang ama! Maluha-luha nga si KC sa pagdi-date nila ng tatay niya.

Roxanne Baeyens palaban sa Miss Earth

Masungkit kaya ng 23-year-old Filipino-Belgian na si Roxanne Baeyens ang panlimang titulo ng Miss Earth para sa bansa sa Nobyembre 29 (Linggo)?

Panoorin sa KTX.PH ang pambato ng Pilipinas makipagtagisan sa 83 pang kandidata mula sa iba’t bansa. Sa halagang P99, mapapanood na ng mga fan ang pre-pageant na magaganap sa Nov. 24 (Martes, 9 PM) at coronation night sa Nov. 29 (Sunday, 10 AM).

Ang online personality na si James Deakin ang host nito. At bigatin din ang line-up ng mga hurado, kabilang na ang Latin American singer at TV host na si Patricia Zabala, ang United Nations Industrial Development Organization president na si Hassan Eltigani Malik, international DJ, model, at singer na si Natalia Barulich, ang world-class violinist na si Iskandar Widjaja, ang women empowerment advocate at social entrepreneur na si Jewel Colmenares Lobaton, at environmental advocate, at pilantropong si Michael Ma.

Bukod sa pag-promote ng environmental programs, hangad din mapakita ng Miss Earth ang sari-saring tourist destinations. Well, pagdating sa beauty pageant, hindi pakakabog ang mga Pinay. At ganiyan nga si Roxanne, na palaban, at gagawin ang lahat masungkit lang ang korona.

TF ibinigay ni Pacquiao sa mga nasalanta ng bagyo

Si Senator Manny Pacquiao nga ang bagong brand ambassador ng Globe, at inanunsiyo niya na idu-donate niya ang talent fee sa mga biktima ng mga bagyong Rolly at Ulysses.

Pumirma ng kontrata si Pacman kasama sina Globe President and CEO Ernest Cu and Globe Chairman and Ayala Corporation Chairman Jaime Augusto Zobel de Ayala.

“Ibibigay natin sa mga taong ito ang ating income dito, ibabalik natin sa taumbayan para makatulong ng malaki sa ating mga kababayan na naghihirap at nagugutom ngayon at nawalan ng tahanan. Sama sama tayong babangon, that is my commitment,” sabi ni Pacquiao.

Anyway, mapapanood nga pala ang laban ni Pacman via Upstream, the newest transactional video-on-demand (VOD) platform, and GMovies.

Present din sa contract signing sina Jaime Alfonso Zobel de Ayala, Business Development Head of Ayala Corporation; Issa Cabreira, Globe Consumer Business Group Head; Joe Caliro, Globe Senior Adviser; Arnold Vegafria, Talent Manager, and Roselle Monteverde, Regal Films Producer.