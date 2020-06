KC Montero, 120 pa nilambat sa Makati bar

Arestado ang nasa 121 local at foreign nationals kabilang na ang aktor na si KC Montero na naaktuhang nagsasaya sa isang high-end bar sa Makati, Linggo ng hapon.

Ayon Kay Makati Police Chief PCol Oscar Jacildo, nananatiling nasa ilalim ng general community quarantine ang Makati at lumabag sa guidelines Ang posh roofdeck lounge bar Skye sa Salcedo Village, Barangay BelAir, Makati City partikular sa sa social distancing. Mahigpit pang ipinagbabawal Ang pagbubukas Ng mga bar habang pinapayagang magbukas Ang ilang restaurants at cafes ngunitnasa 30 percent lamang Ang maaaring makapasok na customers at bawal pa pagsisilbi Ng alak.

Kabilang sa inaresto si KC Montero at nasa 100 pang Pinoy at dayuhan habang nasa 19 na empleyado na dinala sa Barangay Guadalupe Nuevo Gym para mapanatili Ang physical distancing at sinampahan ng kasong paglabag sa Republic Act 11332 o Mandatory Reporting of Notifiable Disease and Health events of public health concern act of 2018.

Giit Naman ni Montero na kumain lamang sila Ng kanyang misis at hindi niya Alam na may nagawa silang paglabag.

Tumangging magbigay Ng paliwanag Ang may-ari Ng resto bar na iginiit na Wala silang ginawang paglabag dahil nasa 800 Ang kapasidad Ng bar at Wala pang 200 Ang kanilang customer. (Vick Aquino/Mia Billones)