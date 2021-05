KC, Lovi pinagsasabong ng mga fan

Masyadong maraming pa-feeling sensitive at morally upright sa social media na mga netizen. Dahil lang sa comment ni KC Concepcion sa Instagram post ni Lovi Poe tungkol sa singsing, aba, e, ang dami ng nam-bash kay KC.

Obvious naman sa IG post ni Lovi na may pino-promote either ex-deal nito na jewelry kaya ito nag-post at nag-caption ng “Should I ring you up?”

Nag-comment si KC at tinag ang boyfriend ni Lovi na si Montgomery Blencowe. Halata rin naman na biro lang ang hirit ni KC sa comment nito na, “@montyblencowe should ring you up.” At may kindat pa na emoji.

‘Yun na, binash na si KC at sinabihan itong distasteful, annoying, insensitive ang comment niya kay Lovi. At sa comment pa raw na yun ni KC, parang binigyan niya ng pressure ang boyfriend ni Lovi na mag-propose at magbigay na rito ng singsing.

Dinipensa naman ng ibang netizens si KC. At sabi ng iba, “Sus! Binigyan na naman ng malisya ng mga perpektong basher ang simpleng komento. Dami na talaga mema ngayon.”

Sa isang banda, tiningnan din namin kung nag-reply si Lovi o si Monty sa comment ni KC, parehong dedma naman ang dalawa.

Kris ayaw matulad kay Angel

May naging paandar rin si Kris Bernal noong Mother’s Day at the same time, dahil nga malapit na ang kanyang birthday sa May 17, nagkaroon din ng sariling pa-community pantry si Kris.

Tinawag niya itong “Inay Pantry” dahil ang mga naging beneficiary ay mga nanay during Mother’s Day. Katulong din ni Kris ang kanyang fiancée na bukod sa nag-donate rin ng mga items, taga-buhat din sa mga pinamigay niya.

Mukhang dahil sa hindi magandang pangyayari sa birthday community pantry ni Angel Locsin, na-warned na si Kris at sa halip na pipilahan ang pantry niya, ang ginawa niya ay siya na mismo ang nag-delivery ng mga pinamigay niya sa bahay-bahay.

Nag-sorry rin ito dahil hindi raw niya napagbigyan ang mga nagre-request ng picture kasama siya.

Part ng post ni Kris sa ginawang Inay Pantry, “This is an initiative together with my friend, Kuya Manny, in celebration of our birthdays. We’ve been busy delivering goods from one point to another but I missed taking videos since I don’t have much time to document it. Plus, I was on my own with no one to assist me or take photos/videos!

“We were able to brighten up and bring smiles through this simple gesture. I actually really wanted to join but I needed to stay behind the scene so we can ensure that things will run smoothly.”

Bianca, Lola nag-away dahil kay Ruru

Hindi nakisabay ang Kapuso actress na si Bianca Umali sa mga bumati, nag-post ng kanilang Mother’s Day greetings sa social media.

Sinadya ni Bianca na batiin ang kanyang Lola a day after na ng actual Mother’s Day. Tinawag niyang Mama’s Day ang May 10 para sa kanyang pinakamamahal na Lola.

Sa mga hindi pa rin nakakaalam, ang bata ni Bianca na naulila sa parehong mga magulang. Ang Lola na niya ang tumayong nanay at tatay para sa girlfriend ni Ruru Madrid.

Meron kaming nabalitaan noon na kesyo “wala na raw magawa ang Lola ni Bianca nang makipag-relasyon ito kay Ruru”. Remember, before masyadong “controversial” sina Bianca at Ruru. Ang dating nga ay parang hindi na nakikinig si Bianca sa Lola niya.

Binigyan pa rin namin ng benefit of the doubt si Bianca sa chika na yun na nakarating sa amin kasi, alam namin na love na love ni Bianca ang lola niya like the most important person in her life.

At ramdam nga ito sa message at pictures na ipinost niya. Sabi ni Bianca, “yesterday was everyones Mother’s Day, today I made it my Mama’s day.

“My superhero, Mama Vicky, the woman I celebrate everyday, I love you. You mean so much more than just the world to me. Thank you for being my anchor in this stormy sea of life. No words can express how fortunate and special it is to have you by my side. Thank you for giving me the best things in life : your love, your care, and especially your cooking! Salamat for everything, Ma!

“Happy Mama’s Day!”