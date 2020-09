KC itinanggi ang relasyon kay Apl.de.Ap

Natuldukan na ang tsismis kung ano ba talaga meron sa pagitan nina KC Concepcion at Apl.de.Ap? Nakabalandra nga ang estado ng relasyon ng dalawa sa video post ng aktres-entrepreneur kay Shakira na binabati siya nito sa pagkakaroon niya ng cooking vlog show.

Si Apl ang rason kung bakit nagkaroon ng video greeting si KC kay Shakira. Dahil sa pagiging sikat at maimpluwensiya ni Apl sa American music industry ay nagawa nitong hilutin ang Latina singer na batiin si KC sa video.

Ipinagpasalamat ni KC ang video kay Apl na mababasa sa caption ng video. Dito sinabi ni KC ang katagang “my good friend” na patungkol kay Apl.

Isang malinaw na paglalagay ng aktres sa labeling ng samahan nila ni Apl. Sa tinagal-tagal ng tsismis sa diumano ay pagkakaroon ng relasyon nina KC at Apl, mananahimik na siguro ang sitsit tungkol sa dalawa.

Maureen 2 buwan nakipaglaban sa COVID-19

Nagpositibo sa COVID-19, pero gumaling na rin si Maureen Larrazabal.

Sa dalawang larawan na pinost ni Maureen sa Instagram, na nakatalikod siya at nasa resto at sports house, mababasa ang mga subtitle na “peace out Covid19”, “mamimili na ko ng bagong pang-work out ko.”

Nalaman ng netizen na nagka-COVID19 nga si Maureen, base na rin sa caption niya.

“After being tested positive…I’m finally covid free! Split na kami ni Covid! #blessedbeyondmeasure…” sabi niya.

Dalawang buwan daw na nakipaglaban si Maureen sa COVID-19 na nakasulat sa kanyang hashtag. Sabi pa nya, #Grateful #GODISGREAT.”

Walang nakapansin sa sitwasyon ni Maureen lalo’t panay ang exercise nito sa kanyang bahay.

Nanay ni Angeline dinapuan ng sakit

May karamdaman ngayon ang ina ni Angeline Quinto na si Mama Bob.

Dalawang larawan ang pinoste ni Angeline sa kanyang Instagram kasama ang ina sa mga masasayang estado.

Dito humuhugot ng lakas at pag-asa ang singer na malalagpasan ng ina ang pagkakaratay nito sa sakit na hindi nya sinabi sa post kung ano.

Base sa mensahe ni Angeline para sa ina, hinding-hindi niya bibitiwan, o iiwan sa laban ang kanyang Mama Bob.

“Ang Buhay at Mundo ko. Wag lang panghihinaan ng loob, hinding-hindi ako aalis sa tabi mo. Hindi ka mag-isa lumalaban ngayon. Nandito ako. Nandito kami. Kayang-kaya mo yan Ma. Mahal na mahal kita higit sa lahat,” saad ni Angeline.

“Miss na miss ko na ang laging ka-date ko. Ang pinakamahal ko. I love you, Ma. Magpagaling at magpalakas ka please. Mama Bob miss na kita SOBRAAA!” sabi pa niya sa isang post.

***

Barbie natuwa sa ‘mura’ ng fan

Sa halip na magalit dahil minura siya, naaliw pa si Barbie Forteza. Mismong si Barbie pa ang nag-comment sa tweet ng isang follower at tumawa pa ito na naaliw sa pagmumura sa kanya ng fan.

Pinuri ang ganda ni Barbie ng isang fan na binudburan ng mura.

@jrsymzg: “P…inang ‘to si barbie forteza walangya walang make-up make up pota napakaganda hahahaha.”

Humahalakhak sa pagkaaliw ang Kapuso star sa deskripsyon sa kanya.

“Yung hindi ko sure kung magti-thank you ba ako? Hahahahaha!” sabi niya.

***

Rocco ayaw nang pakawalan ni Melissa

Nagparamdam na si Melissa Gohing nang pagnanais niyang makasama habang-buhay o gusto na niyang pakasal kay Rocco Nacino. Tatlong taon na ang relasyon nila, at sa dedication video na pinoste niya para sa anibersaryon nila ni Rocco sa Instagram, nagparamdam ito ng matinding pag-ibig niya.

Pinuno ni Melissa ng mga video clip ang post niya mula sa mga travel nila ni Rocco. Sa bawat frame ng video ay may subtitle si Melissa na nagpapahayag ng pasasalamat niya sa pagmamahal sa kanya ni Rocco.

Sa bandang huli ng video nakasulat ang mga katagang “i will love you forever mi amore.”