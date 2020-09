KC itinanggi ang balikan kay Piolo

Sa Instagram Live ni G3 San Diego, sobrang kaswal lang na pinag-usapan nila ni KC Concepcion si Piolo Pascual. Sa simula, iisipin mo ngang tatanggi si KC na pag-usapan ang kanyang ex-boyfriend.

Di ba nga, hanggang ngayon ay markado pa rin ang nangyaring pag-iyak niya sa interview sa kanya ni Kuya Boy Abunda sa The Buzz, ilang taon na ang nakalipas.

Dahil sa interview na `yon, tila nahati nga ang Pilipinas sa dalawang kampo. Imagine, ang isang babae, anak ng Megastar na si Sharon Cuneta at sikat na aktor na si Gabby Concepcion, na mahal ng masa, at itinuring na anak ng maraming Pinay, at isang sikat na aktor, na mabait sa paningin ng lahat, sa loob at labas ng showbiz, biglang nagkagulo.

Pero, lahat nga `yon ay nakabaon na sa lupa. At marami nga ang nagulat, na si KC pala, normal na lang na pinag-uusapan ang tungkol kay Piolo.

Ikinuwento nga ni KC ang karanasan niya kay Piolo, noong una niya itong makita, na ang tingin niya ay may ‘halo’ raw. Hanggang sa nagsama nga sila sa teleserye (Lovers in Paris) at naging magdyowa nga sila.

Inamin ni KC na noong naghiwalay sila ay naipit din siya sa sitwasyon. Kasi nga, ang alam pa raw ng iba, magdyowa pa rin sila ni Piolo, pero ang katotohanan, hiwalay na sila.

Hindi raw niya kayang magpanggap, at hindi niya kayang lokohin ang mga fan. Noong mga panahon na `yon, ang dami raw nilang endorsement ni Piolo, at kailangang palabasin na okey sila.

Pero, hindi raw talaga niya kinaya. Kaya nagsalita na siya sa The Buzz, at ilahad ang sitwasyon nila.

Pero, again, okey na nga raw sila ni Piolo. May pagkakataon na nga raw na nakapag-usap na sila sa London.

Tinanong ni G3 si KC kung kumusta ang ‘relasyon’ nila ni Piolo ngayon. Kung nagkakausap ba sila? Kung magkaibigan ba sila sa Facebook? Kung nagpa-follow ba sila sa isa’t isa sa Instagram?

“Just like any other break up, you cannot be bestfriends with an ex. Unless, needed. We’re civil, we’re okey. We had a little quality time in London when we did…

“It was really funny, nice catch up, after everything,” chika ni KC.

Tinanong nga raw siya ni Piolo kung puwede silang mag-usap. At `yun na nga, nag-usap sila, na nauwi sa magandang usapan.

“Without saying too much, we were able to talk a little bit. And I really appreciate the time that PJ still opens up with me. He knows he can, he knows that, I care for him. He knows that, I care for him.

“He knows that, you know, I’ll be watching him from afar,” kuwento pa ni KC.

Ang ganda-ganda nga ng interbyuhan na `yon nina G3 at KC, dahil habang lumalaon, at tumatama sa kanila ang kanilang iniinom, ay mas lalong nagiging makulay ang lahat.

Well, sa pahayag na ito ni KC, na tulad nga ng ibang mag-ex, malabo na ngang maging mag-bestfriend sila, at sagot na `yon sa mga kumakalat na tsismis na nagkabalikan sila, na buntis siya, at pakakasal sila.

Marami lang talagang makukulit na fan, na umaasa na nagkabalikan, o totoo ang nabuong imahinasyon sa mga utak nila. Na kahit sinabi na nga ito ni KC, ayaw pa rin nilang maniwala.

Para sa kanila, wala naman daw sinagot si KC na tanong kung nagkabalikan ba sila ni Piolo.

Well…