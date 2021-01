KC hot and yummy

Hot and yummy pa rin ang dating ni KC Concepcion para sa mas nakararaming fan.

Unti-unti, natatanggap na nga ng mga laiterang faney, o mga basher, na ang definition ng kaseksihan ay kung paano mo dalhin ang sarili mo, o kung gaano ka ka-confident sa katawan mo, at hindi sa kung ano ang hubog mo.

Anyway, mas lamang na nga ang papuri kesa lait sa mga sexy photo ni KC. At again, mas marami na ang nagsasabing hot and yummy ang anak nina Sharon Cuneta at Gabby Concepcion.

Siyanga pala, sa unang pagkakataon ay makakapanayam ni Dingdong Dantes si KC sa fresh episode ng award-winning infotainment show na ‘Amazing Earth’ ngayong Linggo (January 10).

Isang food adventure ang pagsasamahan nila, kung saan ibabahagi ni KC ang kanyang nalalaman sa sustainable home cooking and dining. (Dondon Sermino)