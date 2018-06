KC, Erwan, Pokwang apektado sa pagkamatay ni Bourdain

Maraming local celebs ang mas nalungkot sa biglaang pagkamatay ng chef-writer-TV host na si Anthony Bourdain kumpara sa American fashion designer na si Kate Spade kung pagbabasehan ang nakaraang posts sa social media ng pagka-shock, lungkot at pakikiramay.

“Anthony @Bourdain was 1 of my heroes, his powerful, articulate, imaginative U authentic storytelling gave courage in facing the unfamiliar, experiencing the unknown. His narrative, rawness, openness, curiosity – inspiring. Whyyy chef why? God bless the loved ones he left behind,” tweet ni KC Concepcion.

“You will be sorely missed. Thank you for inspiring a generation,” tweet naman ni Erwan Heussaff na certified foodie rin.

“You broke my heart,” caption naman ni Pokwang sa post niyang pic ni Bourdain sa kanyang Instagram.

Maging ang mga news anchor na sina Arnold Clavio at Ces Drillon ay nalungkot din sa pagkamatay ni Bourdain.

“Thank you. Enjoy your journey,” post ni Clavio sa kanyang IG.

“I felt his fondness for Filipino food in our brief encounter,” pag-alala naman ni Drilon.

Ayon sa naglabasang reports sa unang pagbisita ni Bourdain sa bansa, kanyang nagustuhan ang ating sisig at Cebu lechon.

Ayon sa reports, suicide ang dahilan ng pagkamatay ni Bourdain dahil sa depresyon although wala pang kumpirmasyon tulad din ni Spade. (Jun Nardo)