KC damay rin: Tim Yap ‘pasaway’, dapat managot sa Baguio party

‘Kapag mahirap ang nag-party, pasaway. Pero kapag mayaman/celebrities, nagpo-promote ng tourism!’

‘Yan ang mababasang comment ng mga netizen sa social media dahil sa ginawang birthday party/event ng socialite, businessman, event planner na si Tim Yap sa Baguio City.

Marami ang nagagalit at nagre-react na mga netizen sa ginanap na party dahil sa ngayon, isa ang Cordillera region sa mino-monitor dahil sa sudden rise ng COVID-19 cases. Balita rin na ‘yung UK COVID variants kasi ay meron daw sa Bontoc.

Kaya ganun na lang ang negative reaction ng mga netizen sa ginawang pagpapa-party na ito ni Tim kasama ang mga kaibigan at maging si KC Concepcion.

Nag-post din kasi si KC ng mga picture nito during the party at Camp John Hay kung saan, naka-Filipiniana gown siya. Naka-post din dito na from her trip to Amanpulo with Tim pa rin, diretso naman sila sa Baguio.

Katwiran naman ni Tim, alam daw niya na napaka-istrikto ng Baguio sa safety protocols at lahat daw silang umakyat ay nagpa-swab at tested negative.

Ipinaliwanag niyang ‘yung ilan sa mga picture na naglabasan kunsaan, makikitang walang social distancing, hindi suot ang mask ng mga bisita at nagkakasayawan ay hindi raw yun ang scenario ng buong party.

Sa interview rin ni Tim, sinabi niyang nag-dinner kaya tinanggal ang mask ng lahat para kumain. Pero aniya, isinuot din naman daw muli after na kumain.

“Nag-dinner, buffet, kakain na so tinanggal nila maskara nila. Pagkatapos noon, pumasok ‘yung mga dancers na mag-community dancing, so hindi nila nasuot mask nila. Sumayaw sila doon kaya ‘yun ang nakikita natin na kumakalat sa social media,” saad pa ni Tim.

Dalawa ang nakikitang dahilan kung bakit mainit at maingay ngayon ang nangyaring party. Fresh pa kasi ang nangyaring pagpa-party ni Raymond Gutierrez sa BGC na naging dahilan para ipasara ang naturang venue.

Pangalawa, bina-bash din ang Mayor ng Baguio City na si Mayor Benjamin Magalong na isa sa umattend kasama ang Misis nito sa party ni Tim.

Ipinagtanggol naman nito si Tim at nagpasalamat pa sa pagtulong daw na ma-promote ang Baguio pero inamin na kung minsan daw talaga, nakakalimutan din sumunod sa safety protocols.

Sabi pa rin ni Tim, “We are all tested and we have no intention to offend anyone.”

Pero comment pa rin ng mga netizen, “Tested or not, the point is, bawal nga ang mass gathering!”

“Dapat walang pinapaboran.”

Hirit naman ng iba pang netizen, “Napaka-selective nyo! Bakit si Sinas hindi hinuli, na-promote pa?!”

Pero marami pa rin sa mga netizen ang nagsasabiing dapat pananagutin si Tim sa ginawa niyang party sa Baguio. Dahil kapag mahihirap daw ang gumawa ng ganito na nagsasama-sama dinadala agad sa barangay o sa kulungan.

Javi Benitez suportado si Ramirez

Bilang boyfriend, suportado ni Javi Benitez ang girlfriend na si Sue Ramirez sa ipinaglalaban nito tungkol sa pamemeke ng mga picture nila ani Maris Racal.

‘Yung naka-two piece swimsuit sila ay pinost pero inedit na ang top nila at pinalabas na expose ang mga boobs nila. Umuusok sa galit si Sue at si Maris ay tinawag na manyak ang mga ito at mga nagsi-share.

Ni-repost ni Javi sa kanyang IG stories ang mga post ni Sue hanggang sa official statement ng ABS-CBN hinggil sa pangyayaring yun.

Nakiusap na si Sue na tulungan siya ng kanyang 8.1 million followers sa Instagram na i-trace ang pinanggalingan ng mga edited pictures. At sa mga hindi nakakaalam, bilang boyfriend, kung paiiralin ang kakayahan ni Javi at ng kanyang ama na si Albee Benitez ng Brightlight Productions, hindi malayong ma-trace nila ang nagpasimuno at gumawa ng fake boobs ng dalawa at mapanagot ang mga ito.

Who knows, baka ito na ang isa sa pambabastos online na mapapakulong o mabibigyan ng justice ang mga biktima tulad nina Sue at Maris.

Hindi milyon halaga: Kris Bernal na-disappoint sa engagement ring

Ginawan ng prank call ni Kris Bernal ang kanyang fiancée na si Choi Perry sa kanyang YouTube channel. Todo-acting si Kris with matching tears nang i-prank nito ang fiancée na nawala niya ang engagement ring na ibinigay sa kanya.

Pero hindi na-achieved ni Kris ang tila gusto niyang maging reaction ng boyfriend na makitang magalit ito nang husto. Halatang disappointed, pero ano raw ba ang magagawa niya magalit man siya.

Katwiran ni Kris, dahil sa pagpa-prank niya sa boyfriend, na-test din daw kung hanggang saan ang magiging pang-unawa at pagtanggap sa kanya. Kinuntsaba pa niya ito na bilhan siyang muli at siya na lang ang magbabayad, pero hindi nila ipapaalam, lalo na sa mommy ng fiancée niya.

Pero yun lang, kung totoong nawala, mukhang wala nang ganang bumili pa si Choi, lalo’t sa Hongkong pa raw ito binili. Humirit pa si Kris dito na ternuhan na rin daw ng hikaw at kuwintas, pero parang ‘di bet ng boyfriend na bilhan pa siya.

Wagi naman si Kris nang amining prank call lang yun at ipakita na suot niya ang engagement ring na bigay nito. Pero yun nga, wagi si Kris dahil nang hiritan nitong muli na ternuhan ng kuwintas at hikaw, pumayag na si Choi.

Tinanong din ni Kris kung may 1 milyon daw ba ang ring, natawa kami dahil hindi kami sure sa reaction ni Kris kung medyo na-disappoint ba ito nang sabihin ng fiancée niya na, “wala naman.”