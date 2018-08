KC Concepcion madrama ang b-day message kay Kiko

Proud parent talaga si Sharon ­Cuneta sa kanyang mga anak na sina Frankie at Miel na dahil katulad ng ate niyang si KC Concepcion ay minana rin ng mga ito ang magandang singing voice niya na siya ngang dahilan kung bakit mayroong Megastar ang showbizlandia ngayon.

Sa IG, pinost niya ang duet ng magkapatid na nagsilbing tri­bute nila sa ika-55th birthday ng kanilang daddy na si Senator Kiko Pangilinan.

Although halatang mahiyain pa rin si Miel, pero todo kanta rin siya with her elder sister ng “Little Things” ng One Direction.

Ang solo number naman ni Frankie na “You Know I’m No Good” ni Amy ­Winehouse ay going viral ngayon dahil sa pag­lobo ng likes nito.

Siyempre, hindi naman nagpahuli ang megastar kung saan ay hinandugan naman nito ng isang kanta ang kanyang mister.

Sing-ala-mega naman siya ng ­sikat na kantang “Lost Stars” mula sa pelikulang “Begin Again”.

Obviously ay one happy family ang celebration na ito na mismong si Shawie ang nag-organize dahil very intimate lang ito with some of their friends and associates.

Samantala, umuwi naman from abroad si KC in time para sa birthday celebration ng kanyang stepdad.

Sa kanyang IG post, pinasa­lamatan nito ang butihing se­nator sa pag-aalaga sa kanya bilang isang tunay na anak for more than 24 years na.

Isang libro on health and longevity ang isa sa gifts niya para sa kanyang ama dahil hindi na rin nga ito bumabata kaya kaila­ngan na rin nitong ma­ging conscious sa kanyang health status para humaba pa ang kanyang buhay.

Happy 55th, Sen. Kiko!