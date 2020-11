KC Concepcion hubo’t hubad sa dagat

Hubo’t hubad na lumalangoy sa dagat. Naranasan na pala ni KC Concepcion `yan.

Pero siyempre, sa panaginip lang yan nangyari. Ayon na rin sa kanyang Instagram post.

“Swim naked in the sea,” ang isa nga sa mga nagaganap sa kanyang panaginip, o gusto niyang gawin.

Bukod diyan, bet din niya ang mga sumusunod:

“To speak another language,” na okey lang naman at nagagawa talaga niya, dahil bukod sa Tagalog at English, keri rin niya ang Spanish, di ba?

“Dance in the moonlight,” na keri pa rin niyang gawin sa tunay na buhay, dahil bongga naman siyang magsayaw, at wala naman sisita sa kanya kung sakali na magsayaw siya sa ilalim ng buwan.

“Be a good lover,” ang isa sa dapat niyang trabahuhin, dahil di ba nga, wala pa siyang boyfriend ngayon, na kailangan muna niyang makahanap ng dyowa bago siyang maging good lover.

At siyempre, tinanong niya ang mga fan niya kung ano naman sila sa panaginip nila?

Pero para sa mga fan, ang dream nila ay para pa rin sa kaligayahan ni KC.

Sabi ni pjkcloveontheair: “my dream to see you in weddings ceremony.”

Hirit ni huescaharra: “S

TeamKcPjSaudi’s (@huescaharra) profile on Instagram • 308 posts

258 Followers, 113 Following, 308 Posts – See Instagram photos and videos from TeamKcPjSaudi (@huescaharra)

eeing you wearing maternity dress hahay kailan kaya ng magkaapo na kami lahat love you.”

Well…

Wacky Kiray bet itumba si Tuesday Vargas

“Gusto kong mapatumba si Tuesday Vargas,” ang sagot ni Wacky Kiray sa tanong kung sino sa mga hurado sa Kalderoke ang bet niyang maka-showdown.

Sina Wacky Kiray at Sheryn Regis nga ang mga host ng bagong show na Kalderoke, isang singing and cooking show na mapapanood sa Kapamilya channel, at prodyus ng ABS-CBN Foundation at Phoenix Super LPG.

“Kasi maliit lang ang katawan niya. Hahahaha! Pero sa running talo ako ni Tuesday. Pero sa pagluluto, magaling kasi akong magluto. Charot! Hahahaha!

“Pero kung putahe, siguro Tinolang Tahong, at ang kanta naman ay Hanggan,” chika ni Wacky.

Si Sheryn naman, kung sasali raw siya sa showdown, ang ‘Torta’ o ‘Adobong Sitaw’ ang putahe niya, at ‘Ang Pag-ibig Kong Ito’ ang kakantahin niya.

“Puno ng pagmamahal at sakit kasi ang kanta na `yon, kaya bongga `yan!” sabi ni Sheryn.