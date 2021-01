KC, Apl.de.ap rumampa sakay ng yate sa Palawan

Abang-abang pa rin ang mga fan sa photo from Palawan na magkasama sina KC Concepcion at Apl.de.Ap, ha! Pero sa ngayon, wala pa rin talaga.

At kung meron man basehan na magkasama sila, `yon ay dahil sa mga photo na nilalabas nila na magkahiwalay.

May photo nga si KC na nasa yate siya, at ganun din naman si Apl.de.Ap na may yate moment din, ha! At tila sure na sure ang mga fan, netizen na ang dalawa ang magkasama sa pagrampa sakay ng yate, ha!

Na para bang wala nang ibang yate sa Palawan kundi `yung pinost nila sa IG, kaya sure talaga sila na magkasama nga ang dalawa.

Anyway, kung sa simula ay parang marami ang may ayaw kay Apl.de.Ap para kay KC, ngayon ay tila nagbabago ang ihip ng hangin. Medyo paunti-unti ay natatanggap na nila si Apl.de.Ap para kay KC, ha!

Noon kasi, puro Piolo Pascual ang mababasa mo na bet nilang makatuluyan ni KC. Pero ngayon, sinasabi na ng mga fan na malalawak ang isip, na kung saan maligaya si KC, doon na rin sila, o susuportahan na lang nila.

Pero sa ngayon, habang wala pang inaamin sina KC at Apl.de.ap na sila na nga, wag na munang mag-react nang husto, no!

***

Glaiza, Rayver napi-pressure kina Lorna, Gabby

For the first time ay magtatambal sina Glaiza de Castro at Rayver Cruz sa upcoming drama series na ‘Nagbabagang Luha’ sa GMA Network.

Ang serye ay adaptation ng classic ’80s movie na pinagbidahan nina Lorna Tolentino, Gabby Concepcion, Alice Dixson, at Richard Gomez.

Kahit nasa Ireland pa ay pinaghahandaan na ni Glaiza ang serye kung saan gagampanan niya ang role ni Lorna na si Maita.

“Siyempre nando’n ‘yung feeling na malaking responsibilidad kasi kahit papaano na-familiarize na kami do’n sa pelikula at nakita namin ‘yung performances nina Ms. Lorna. So, parang kailangan talagang itodo,” kuwento ng aktres.

Ayon naman kay Rayver, na gaganap sa dating role ni Gabby na si Alex, looking forward na siyang makatrabaho si Glaiza sa serye.

“Si Glaiza lagi ko ‘yan kasama sa ‘AOS’ (All-Out Sundays) pero iba kasi ngayon pa lang kami magwo-work sa isang show, so excited ako,” sabi niya.

Makakasama rin nila sa Nagbabagang Luha sina Claire Castro, Mike Tan, at Myrtle Sarrosa.