KC, Apl de Ap patagong nagtagpo sa Palawan

Dalawang pinaghihinalaan na “couple” ang spotted sa magkaibang frame, pero pareho ng mga damit na suot, pareho rin halos ang background.

At pareho rin na kuha na kasama ang mga fan na nagre-request ng picture, then, ipino-post. Not sure lang kung bago magpalit ng taon ba ang sighting sa dalawang sinasabing mga lovebird.

Nandiyang ang matagal nang nali-link na sina Apl de Ap at KC Concepcion. Walang pag-amin sa dalawa, pero may mga sightings talaga na magkasama sila. Kung noong Christmas eve, kasama si KC ng pamilya, baka raw nitong pagpapalit ng taon, sila ni Apl ang magkasama sa isang beach resort sa Palawan.

Julia, Gerald naispatan sa Baguio

Ang pangalawang mas solid ang paniniwala ng halos karamihan na sila naman talaga at lately, mas nadadalas na ang sightings sa kanila, sina Gerald Anderson at Julia Barretto.

Sa comment, may nagsabing nasa Baguio raw ang dalawa. Tipong tanggap naman na, lalo na ng mga fan nila kung ano mang relasyon meron sila. Halos karamihan, inuudyukan na rin silang umamin kesa magtago pa raw ng katotohanan.

Miriam Quiambao buntis ulit

Konsider na halos na miracle baby ni Miriam Quiambao ang first baby nila ng Mister na si Ady Roberto, pero panibagong surpresa pa ang natanggap nila ngayong taong 2021.

Inianunsiyo na nga ni Miriam sa pamamagitan ng kanyang vlog at Instagram account na positive siya hindi sa COVID-19 kung hindi totoong positive for their second baby.

At the age of 45, makaka-dalawang baby pa sila ng kanyang Mister. Humihiling ito ng dasal dahil may bleeding siya bukod pa sa APAS condition niya kaya required siyang mag-bedrest.

Sey niya, “Of all the challenges and blessings that marked the year 2020, I’ll have to say this one tops it all!

“Please keep me in your prayers as I am found to have subchorionic hemorrhage which is tantamount to a threatened abortion (on top of the APAS condition Category 2 & 5) which now requires me to be on bedrest until the hemorrhage is resolved.

“Nonetheless, I’ll take this blessing anytime believing in God’s promise:

“All things work out for the good of those who love God — those who have been called according to His purpose.” Romans 8:28.

“Thank you Jesus for this answered prayer! I put my trust and hope in you: My God, My Savior, My Healer, My Sustainer, My Provider, My Rock, My Refuge, My Deliverer!

“I’m setting my feet on The Rock that can never be shaken! His grace is sufficient for me and I trust my life and pregnancy in His hands!”