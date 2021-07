‘Kayo ang boss ko’ tampok sa 40 days ni PNoy

Binigyang-diin ni dating senador Bam Aquino na tapos na ang ‘PNoy era’ at kailangan nang umusad ng bansa lalo na sa darating na Halalan 2022.

“It’s over. Tapos na ‘yung termino ni PNoy,” saad niya sa panayam ni Karen Davila.

“Unfortunately, itong mga magagandang bagay na sinabi sa kanya hindi niya ‘to narinig,” pagpapatuloy pa niya.

Sa kabila nito, hinimok ng 44-anyos na politiko na maging ‘forward-looking’ ang publiko tulad ng kanyang tito.

Kuwento ng dating senador, kahit tapos na ang termino ni PNoy noon ay lagi aniya itong nagtatanong at nangangamba sa kung ano ang mangyayari na kasunod para sa Pilipinas.

“When he stepped down on the presidency at bibisitahin ko siya sa Times, he was always asking and worried about what’s going to happen next,” wika niya.

“Up to his last days, inaalala niya at nangangamba siya tungkol sa sitwayson ng ating bayan.”

Kasabay nito, ibinahagi din ni Bam ang tema ng ika-40 araw mula nang pumanaw ang dating pangulo. Aniya, ang sikat natagline ‘Kayo ang boss ko’ ang magiging tema sa 40th day commemoration ni PNoy na gaganapin sa darating na Agosto 1.

Nito lamang Hunyo 24 nang pumanaw si PNoy o Benigno Aquino III sa edad na 61 dahil sa renal disease. (Vienne Angeles)