Kaya walang trabaho Pokwang big time ang kaaway sa ABS-CBN

May mga nagsasabing gimik lang ni Pokwang ang emote niyang tila may humaharang sa mga proyektong dapat para sa kanya, ngayong siya ay nagbabalik-trabaho matapos siyang makapanganak.

Bukod sa tsikang hindi naman nito kinering pa­ngalanan o kahit magbigay ng clue sa hanash niya, tila imposible raw ito, lalo pa at agad naman siyang nagkatrabaho matapos siyang lumabas sa MMK noong Mother’s Day episode.

Pero, meron ding tsismis na may nakasamaan daw talaga ng loob si Pokie noong mga time na nasangkot sa ‘intriga’ ang isang malapit niyang kaibigan na inokray ng isang personalidad.

Malakas daw ang kapit ng personalidad na ito sa mga top executive na nagde-decide kung ano at para kanino ang project/s na gagawin sa network.

Hindi raw kaya ito ang tinutukoy ni Pokwang o baka naman talaga, nagpapansin lang siya?

Jaya natakot, nagtago sa mga basher

Kung bumalik na sa pagiging hurado ng ‘Tawag ng Tanghalan’ si Jaya, ang ibig daw sabihin ay natapos na ang pag-iyak at pag-iwas nito sa intriga.

Kaugnay nga ito ng pag-bash sa singer na umano ay isa sa mga nanligwak sa resbaker na si Aila Santos kung saan nag-trending pa ang rendition nito ng Through the Fire, na para sa netizens, ito’y sobrang galing.

Pero to the rescue nga si Vice Ganda at sinabi pang isa si Jaya sa dalawang hurado na bumoto o pumili kay Aila, kaya’t maling-mali raw na ito ay personalin ng mga netizen.

Apektado nga si Jaya na nung unang beses ding na-bash nang husto ay dahil nung siya ay naging punong hurado ay puro ‘gong’ ang ibinigay nito sa mga kalahok ng TNT.

Very personal ang mga pintas at lait sa singer, na eventually ay tinanggap na hindi nga pare-pareho ang panlasa ng mga manonood. Balitang grabe ang iyak ni Jaya at tila natakot pa ito sa posibleng reaksyon ng mga nagalit kaya hindi agad ito nagpakita the day after ng bashing?

Vice mas matapang kina Anne, Vhong sa pagkuda sa mga basher

Sa totoo lang, maapektuhan ka namang talaga sa mga kaganapan sa Ultimate Resbak ng Tawag Ng Tanghalan, lalo pa at may kalahok na tila pinapaboran ng magagandang komento ng mga hurado, and yet, naliligwak lang eventually sa mas ‘mahinang contender’.

Nakakapagtaray tuloy si Vice Ganda na kesa mam-bash o manlait, sana raw ay binoboto na lang ang totoong gustong manalo ng mga tao. For all we know raw ay baka ni isang boto ay hindi nagagawa ng mga basher.

Pero take note ha, ganun ba kalakas si Vice para malaman niya ang mga boto ng hurado for him to say na dalawa ang pumabor kanino? O sadyang nagpapaka-transparent lang ang show na ready na ipakita ang scores ng mga hurado sa bawat contender o madlang pipol na magtatanong?

O baka matapang lang talaga si Vice na mag-hanash for the show and its hurados and et.al, dahil kapag siya ang nag-talk, ay mas pinag-uusapan? Hindi kasi ‘yun nagagawa ng ibang mga host gaya nina Tiyang Amy, Anne Curtis, Vhong Navarro etc.

And since kilala nating makuda at maraming opinyon si Vice, asahan na daw nating may matutulungan itong resbaker o di kaya’y mahihilang pababa hanggang maligwak, lalo pa’t mahusay itong mang-urot ng mga texter at hurado.

Naligwak na nga sa seat of power ang unang dalawang naupo dito. And this Saturday, we will all know kung sino ang dalawang magiging addition sa nauna ng 10 grand finalists!