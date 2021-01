Kaya tsinugi sa ‘Ang Probinsyano’? Yassi pinagselosan ni Julia kay Coco

After na mawala na sa “FPJ’s Ang Probinsyano” ay inaabangan ang sinasabing projects na gagawin ni Yassi Pressman sa kanyang home studio, ang Viva Films.

Dahil identified sa TV5 ang Viva ni Boss Vic del Rosario at nagpo-produce rin sila sa Kapatid network, may mga nagsasabing malamang na mapanood din natin sa nasabing TV network si Yassi.

May mga nagtatanong din – ngayon kayang wala na sa action series ng ABS-CBN si Yassi ay matitigil na ang pagli-link sa kanilang dalawa ni Coco Martin pati ang issue na pinagseselosan siya ni Julia Montes?

Well…

Jolo Estrada payag maging sex symbol

Dahil active na uli sa kanyang showbiz career si Jolo Estrada, binibiro ko palagi si former Senator Jinggoy Estrada na mukhang magiging busy siya sa pagiging stage father.

Bago kasi pumirma ng management contract si Jolo sa LVD Management ni Leo Dominguez, nag-artista na rin uli ang anak naman ni Jinggoy na si Julian Estrada at nakasama sa Metro Manila Film Festival 2020 movie na “Coming Home”.

Tatawa-tawa lang si Jinggoy kapag binibiro ng ganoon at hindi nga raw siya magpapaka-stage father. Ang misis naman niyang si Precy Ejercito, aminadong magiging supportive mother, pero ipapaubaya nga raw ang career ni Jolo kay Leo.

Pinayuhan nga pala ni Jinggoy si Jolo sa “Anything Goes” online show ko sa Abante News Online Facebook page noong Monday na mag-concentrate sa career na pinasok.

Sinabihan din ni Jinggoy si Jolo na, “Sabi ko sa kanya, don’t commit the same mistakes na nagawa ko before nang pumasok ako sa showbiz.

“Nang pumasok kasi ako sa showbiz, akala ko ganoon-ganoon lang, na meron akong pangalan. Na nandiyan ang tatay ko (former President Joseph Estrada). Hindi ko inalagahan ang katawan ko.

“Sabi ko nga kay Jolo, you have to be physically fit, mentally fit at kailangan mong mag-undergo ng mga workshop dahil hindi naman nadadaan lang sa papogian ‘yan ngayon, kailangan marunong ka talaga (na umarte),” sabi pa ni Jinggoy tungkol sa muling pagpasok ni Jolo sa showbiz.

Sabi naman ni Jolo, lahat ng payo ng kanyang tatay, pinakikinggan niya.

Tungkol naman sa pagiging physically fit, actually, hunk nga ang dating ni Jolo dahil madalas siyang nag-e-exercise, may boxing gym business din at indoor cycling trainer din.

Actually, may iba nga na ang tingin kay Jolo ay sex symbol, huh!

Ok lang naman kay Jolo na magkaroon ng projects na sexy ang role, pero gusto rin daw niya na challenging ‘yon pagdating sa aktingan.

Gusto nga raw niyang maging dramatic actor.

“Any role naman, puwede, as long as challenging.

“’Yung sexy role naman, ok lang din sa akin,” sabi pa ni Jolo na gustong makasama sa movie si Ivana Alawi.

Sa ngayon nga pala ay walang karelasyon si Jolo at mas gusto raw niyang magpaka-busy sa pagpapaka-active niya sa showbiz at sa ilang mga business niya.

Kapamilya actress bet sulutin ng TV network

Tama ba na na interesado raw ang isang TV network sa isang kilalang Kapamilya actress na may bagong manager na?

Ang tsika, may inquiry na raw kay Kapamilya actress ang nasabing TV network.

Wala na bang kontrata sa ABS-CBN si aktres?

Well…