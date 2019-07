Kaya super baliw sa aktor: Kylie iniligtas ni Jake sa kapahamakan

Walang dudang sumasayaw sa hangin ang puso ni Kylie Verzosa sa pag-ibig sa kanyang kasintahan at co-actor sa seryeng “Los Bastardos”. Hindi napigilan ng beauty queen turned actress ang kanyang nararamdamang pag-ibig kay Jake, at nag-shout out talaga siya nang nilalaman ng kanyang puso.

Sa post ni Kylie ng larawan nila ni Jake na mula sa Mega Magazine, nilagyan niya ito ng caption na naglalaman ng mga rason kung bakit niya minahal nang husto ang aktor.

Ayon sa mensahe, pinaliligaya siya ni Jake araw-araw. Na si Jake raw ang dahilan kung bakit tuloy-tuloy sa kanyang goal sa buhay.

Medyo intriguing lang nang sabihin ni Kylie na “who’s saved me” dahil hindi niya nilinaw kung ano ang pinanggalingan noon.

Mababasa naman sa comment ni Jake na nakumpleto ang araw niya dahil sa mga sinabi ni Kylie.

“Wwwwwww I love You too. This just made my day,” sabi pa ni Jake.

Anyway, heto ang kabuuan ng mensahe ni Kylie:

“Dearest Jake, you make me happy. You make me want to be at my best everyday, you are the person that keeps me going. To person who’s saved me, who makes me happy, my favorite person in the world, my heart. I am the happiest with you, I love you @juancarloscuenca.”

Siyempre, kiniliga ng mga fan nila.

Sharon nahuhumaling sa driver

Nahuhumaling ngayon si Sharon Cuneta sa mga F1 race driver. Bukod sa pagiging fan niya sa mga Asian actor, partikular na sa mga Korean star, ang mga international F1 top race dri-ver naman ang pinagtutuunan niya ng pansin.

May ilang buwan na ngang nakalabandra palagi sa Instagram post ni Sharon ang mga famous F1 driver. Lagi rin siyang nakatutok sa mga karera ng mga ito.

Isa sa mga pangarap ng megastar ay ang makapanood ng laban ng ilan sa mga paborito niyang driver. Pinoste pa ng megastar ang larawan ng tatlo sa na-ngunguna niyang idol.

Sa mga naunang post ni Sharon sa socmed niya, ang kanyang mga anak na sina Miel at Frankie ay pareho raw mga fan ng F1 Race. Matagal na raw silang nanonood ng mga laban ng mga ito.

Tuloy-tuloy at tila wala na yatang katapusan ang mga ‘meme’ na ginagawa ngayon sa photo ni Dimples Romana (bilang si Daniella) habang naglalakad, suot ang red dress, may hawak na Chanel bag at karay-karay ang red hand-carried luggage.

Dimples/Daniella gagawing manika

Maging sa eksena ng lalabas na movie na “Block Z” kung saan kasama sa cast si Dimples ay umabot na rin ang kanyang meme. Pati ang kanyang asawa ay sumawsaw na rin, at nagposte ito ng photo na hila-hila siya ni Dimples sa tenga.

Ginawan na rin ng K-Pop fan art ang meme. At m­araming suggestion na gawin itong ma-nika.

Dahil sa lara-wang ito ni Dimples, mas lalong tumaas ang rating ng “Kadenang Ginto”.