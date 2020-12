Kaya RFID pumalpak! Metro Pacific-MVP nagkuripot sa NLEX – Gatchalian

Pagkukuripot o pagtitipid sa teknolohiya para mas malaki ang kabig ng NLEX Corporation ang isa sa mga dahilan kaya’t palpak ang RFID nito na siyang dahilan ng traffic sa mga toll plaza nito.

Sa pananaw ni Valenzuela Mayor Rex Gatchalian, mistulang monopolyo kasi ang NLEX kaya’t walang magagawa ang mga dumadaan dito kundi tiisin ang serbisyo nito kaya’t tinipid nito ang gastusin sa teknolohiya kahit hindi naman dapat mahirap mag invest sa bagong teknolohiya.

“It’s not the difficulty of acquiring technology because technology is there. It’s just something they shrugged off thinking, ‘hey, I’m a monopoly, what can you do? Nobody can push us around so we’ll put it aside,” sabi ni Gatchalian sa interview sa ANC kahapon.

Sabi ni Gatchalian, mismong siya ay pitong taon nang dusa sa RFID technology ng NLEX at nakakapagtaka ang palpak ng RFID dahil nagagamit na nga ang teknolohiya sa mga ID ng mga estudyante, sa sapatos, sa damit, at sa restaurant.

“Technology is not a hit or miss. It’s supposed to make our lives better. It’s supposed to be consistent. In the case of NLEX’s RFID technology, it’s making our lives miserable. It’s defeating the purpose of making it more efficient,” sabi pa niya.

Ang nakikita lang niyang dahilan kaya’t palpak ang NLEX RFID na pinamamahalaan ng Salim group mula sa Indonesia at Pinoy bilyonaryong si Manny V.. Pangilinan ay dahil inuuna nitong isipin ang kikitain o tubo.

“Probably, it’s part of their cost cutting mechanism,” sabi ni Gatchalian. “They were probably looking too much on their bottom line and investing in technology is capital expenditure heavy so they probably decided to do away with it.”

Ang NLEX ay bahagi ng Metro Pacific Group na siya ring nagpapatakbo ng Meralco, Maynilad, at PLDT/Smart. Bukod sa NLEX, ang Metro Pacific din ang nagpapatakbo sa Cavitex, CALAX, at SCTEX.

Noong katapusan ng September 2020 ay nasa P1.35 bilyon ang tubo o net income ng Metro Pacific mula sa toll operations nito at ang total revenues nito mula sa toll operations ay P9.6 bilyon. (Eileen Mencias)