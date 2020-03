Kaya pina-COVID test! Kailangang safe ang mga senador- Senate doctor

Nararapat lang umano na sumailalim sa COVID-19 testing ang mga senador para masigurong ligtas ang mga ito sa naturang sakit.

Ito ang inihayag ni Dra. Crista Cocjin, chief ng Senate Medical and Dental Bureau matapos ulanin ng batikos mula sa netizen ang ginawang pagpapa-COVID-19 test ng ilang mga senador nitong nagdaang linggo.

“The decision of the Senate leadership to submit all senators to DOH-RITM testing for COVID-19 was wise and proper as a precautionary step to assure the wellness and safety of the lawmakers,” sabi ni Cocjin sa isang statement.

Sa naturang pagsusuri, tanging si Senate Majority Leader Juan Miguzel Zubiri ang nag-positibo sa naturang virus. Ang ilan naman sa kanila ay negatibo sa COVID-19.

Paliwanag pa ni Cocjin, nais lang umano ni Senate President Vicente Sotto III na matiyak na ‘healthy’ ang lahat ng senador sakaling magpatawag ng special session ang pangulo.

“All Senators should be safe and healthy at this time because they have a very important duty to perform. The foresight of the Senate President was to ensure that they are ready and healthy should the President call for a special session,” ani Cocjin.

Matatandaan na nagpa-COVID test sa Senado noong Marso 17 sina Sotto, kasama sina Sens. Ping Lacson, Pia Cayetano, Grace Poe, Imee Marcos, Bong Revilla Jr. at Francis Tolentino.

Ginamit sa pagsusuri ang DOH-FDA licensed test kits na pinamahalaan ng medical team mula sa Research Institute of Tropical Medicine (RITM).

Sabi pa ni Cocjin, bagama’t una nang nagpasuri si Sotto bago ang Marso 17 test, hindi naman aniya maituturing iyong opisyal dahil isinagawa aniya iyon gamit ang unregistered test kit na binibigay ng kaibigan nito.

Sa ngayon aniya’y wala pang resulta ang DOH-RITM testing na ginawa sa mga senador.

Nauna nang nag-negatibo sina Sens. Win Gatchalian at Nancy Binay sa COVID-19 matapos ma-expose sa isang resource person na nag-positibo sa nasabing virus matapos dumalo sa isang pagdinig sa Senado noong Marso 5.

Si Tolentino naman ay binatikos ng mga netizen sa social media matapos nitong i-post sa kanyang Facebook page ang isang litrato na nagsasabing sumailalim siya sa COVID-19 test. (Dindo Matining)