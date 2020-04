Kaya ng Pilipino

Hindi na po mabilang ang yugto sa ating kasaysayan kung saan napatunayan ng Pilipino na hindi siya mapapabagsak o magigiba ng anumang krisis o pagsubok.

Sabi nga po, ang mga Pilipino raw ay tulad ng kawayan, yumuyuko sa harap ng unos subalit hindi nababali. The Filipino yield but never broken.

Sa gitna ng pandemya at pagtigil ng halos lahat ng gawain at transportasyon, pinapamalas po ngayon ng mga Pilipino ang ganitong katangian sa iba’t ibang paraan at larangan.

Nariyan po ang ating mga frontliner na patuloy na nagre-report sa trabaho sa kabila ng panganib sa kanilang kalusugan, ang mga siyentista na walang tigil sa paghahanap ng solusyon sa COVID-19, ang mga negosyanteng apektado ng ECQ subalit hindi nakalimot tumulong sa kanilang mga manggagawa, at iba pa.

Kaya nga tuwing sinisigaw natin ang mantrang “Laban Pilipinas” ay alam nating malalim ang ating pinaghuhugutan – nasa dugo ng lahing Pilipino ang katapangan, pananampalataya na hindi tayo pababayaan ng ating Panginoong Hesus, at pagbibigay prayoridad sa buhay kaysa salapi.

Subalit hindi rin naman po maitatanggi na habang kabutihang panlahat ang pinagtutuunan ng pansin ng marami nating mga kababayan, may iba namang sinasamantala pa ang pagkakataon para kumita o magsulong ng pansariling interes.

Tila hindi pa sapat ang bilang ng nagkakasakit o namamatay para unahin ang kapakanan ng bayan sa halip na ang sarili. Sa pinakahuling datos ng DOH, umaabot na po sa 3,094 ang kumpirmadong kaso at 144 na ang namatay dahil sa Covid-19. Anong numero po ba ang magpapagana sa ating konsensya?

Hindi po ito ang panahon para magpataasan ng ihi o magpayabangan at magsulong ng layuning politikal na lalo lang nagpapalalim ng hidwaan. May kanya-kanya po tayong gampaning papel at ang layunin natin ay iisa lang – ipanalo ang Pilipinas laban sa Covid-19.

Bagamat maimpluwensya ang social media para ipagpilitan ang isang ideya o paniniwala, huwag po nating kalimutang tumingin sa ating mga volunteers na nag-re-repack ng bigas, gulay o grocery items, mga pulis na matiyagang nagbabantay sa mga checkpoint, o mga doktor at nars na halos nasa hukay na ang isang paa dahil sa kanila po natin makikita ang tunay na pag-asa na kaya nating igpawan ang problema nating ito.

Tunay, hindi po kayang lambungan ng anumang gimik, pananakot o dahas ang kabayanihan at bayanihan ng mga Pilipino – na pumapaimbuyog tuwing humaharap sa krisis ang ating bayan.

Huwag po nating aksayahin ang yugtong ito sa ating kasaysayan kung saan pwedeng patunayan ng ating henerasyon na, tulad ng ating mga ninuno, hindi tayo kayang patumbahin ng anumang unos o pagsubok. Let Covid-19 bring out the best in us.

Sa bandang huli, naniniwala po tayo na mas mapagbubuklod tayo ng krisis na ito. Magkakalayo man tayo ngayon dahil sa social distancing, tiyak na mas magiging mahigpit ang mga yakap at pakikipag-kamay natin sa bawat isa sa mga susunod na araw.

May posibilidad na madugtungan pa ang enhanced community quarantine, at pabor po tayo rito lalo pa’t may mga eksperto na ang nagpahayag ng pangangailangan para sa pagpapalawig ng stay-at-home policy ng gobyerno.

Batid po natin na hindi madali ito para sa mahihirap nating mga kababayan kaya nananawagan po tayo sa mga kinauukulan na mas maging puspusan sa pagbibigay ng P5,000 hanggang P8,000 emergency subsidy sa 18-milyong low-income families gayundin ang P5,000 tulong sa mga manggagawa at ang payout sa mga benepisyaryo ng TUPAD gaya ng nakasaad sa ipinasa nating batas, ang “Bayanihan to Heal as One Act”.

Alam po nating lahat na matindi pa sa bagyo ang COVID-19, napayuko po tayo nito, ipinapakita nito ang hangganan ng ating kakayahan bilang tao, subalit tulad po ng kawayan, hindi tayo mababali, hindi tayo susuko. Kaya ng Pilipino. Mananalo po tayo.

