Kaya mo bang bisikletahin ang ‘Death March’?

Sa darating na Linggo, Agosto 28, gaganapin ang makasaysayang bike-ride sa buong ruta ng Death March mula sa bayan ng Mariveles, Bataan hanggang sa Capas, Tarlac. Ang “Death March” ay ang malagim na paglalakad ng mga sundalong bilanggong Filipino at Amerikano matapos sila sumuko noong Abril 9, 1942 sa puwersa ng mga Hapon.

Ang bike-ride na tinawag na “Ride for Valor” ay bilang paggunita sa kabayanihan ng mga sundalo noong ika-2 Digmaang Pandaigdig o World War 2 (WW2). Eto ay ikinasa ng Philippine Veterans Bank bilang pagdiriwang ng kanilang ika-30 taong anibersaryo at itinapat sa makasaysayang National Heroes Day.

Sa pamamagitan ng “Ride for Valor”, layunin ng organizer na makalipon ng pondo para sa pagsasaayos ng mga kilometer-markers sa kahabaan ng Death March. Marami sa mga eto ay kailangang linisin; at may ilan-ilan na nasira, nabasag o nawala dahil sa paggawa ng kalsada. Ayon kay Mike Villa-Real, PVB vice president for communications, kailangan ng P5,500 kada taon para sa pag-aalaga ng bawat marker, at aabot sa P50,000 ang kailangan para palitan ang isang market.

Gagamitin ang format ng Gran Fondo sa bike-ride. Bawat kasali ay bibigyan ng “passport” na kailangang matatakan sa tatlong istasyon: Mt. Samat (Bataan), San Fernando Train Station (Pampanga), at Death March Memorial Shrine (Capas, Tarlac).

Sa bawat istasyon, naghanda naman ang mga kasapi ng Wartime Heritage Guild Philippines ng maikling programa, kasama ang pagsasadula sa mga karanasan ng mga sundalong kasama sa Death March.

Ang mga kasali ay bibigyan ng bib number, bike sticker, kamiseta, loot bag at patches ng event. Para makasali, mag-rehistro online sa bit.ly/RideforValor2022. May bayad na P550 sa isang tao, o P2,100 kada grupo ng limang riders. Dito manggagaling ang pondo para sa pag-aayos ng mga marker.

Bilang alalay sa mga riders, may mekaniko sa tutulong sa masisiraan, at mga marshal para sa kaligtasan ng lahat. Pinapayagan naman na magdala ng backup vehicle bilang suporta, pero bawal sumakay maliban kung umayaw na ang rider.

Bibigyan ang mga rider ng hanggang 12 oras para tapusin ang buong biyahe. Pero puede namang mag-umpisa sa alin mang istasyon, kung saan madadalian ang rider.

At pinaka-importante: hindi papayagan ang anumang bisikleta na walang preno!

Sa kuwento ni Dan Antonio Jr at Donn Fernandez ng WHG Philippines, may 80,000 sundalo ang sumuko at puwersahang pinaglakad patungong Pampanga. Pagkatapos maglakad ng 112 kilometro, umabot lang sa 54,000 ang nakarating sa kulungan sa Capas. Tinatayang 20,000 ang namatay sa madugong limang (5) araw na Death March dahil sa sakit, pagka-uhaw at malupit na kamay ng mga sundalong Hapon.

Walumpong (80) taon na ang nakalipas mula nang maganap ang Death March. Halos 2,500 na lamang ang mga Filipinong beterano ng WW2. At marami na sa ating mga kabataan ang hindi maka-relate sa mga pangyayari ng WW2.

Napakagandang pagkakataon ang gagawing “Ride for Valor” bilang pag-alaala sa kabayanihan ng ating mga sundalo para sa ating mga kabataan.

At sa inyong pagsali, mayroon pang kaunting ambag para ayusin ang mga marker na magpapa-alaala sa nangyaring Death March.

Tara na!