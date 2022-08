Kaya maraming nakalusot! 4Ps list niratsada kay GMA – DSWD

Inamin ng Department of Social Welfare and Development (DSWD) na natuklasan nitong sa umpisa pa lamang ay mali-mali na ang nakalagay na beneficiaries ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program (4Ps) dahil minadali ang pagbuo ng listahan.

Ito ang natuklasan ng DSWD, ayon kay Social Welfare Secretary Erwin Tulfo kasabay ng paglilinis sa listahan ng mga benepisyaryo ng 4Ps.

Ayon kay Tulfo kung sino-sino lamang ang binigyan ng form ng mga enumerator sa panahon ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo noong 2009 kaya ang resulta ay may mga nakakatanggap ng tulong sa ilalim ng 4Ps na hindi talaga mahihirap, kabilang dito ang mga guro, ang ilan ay may mga negosyo habang ang ilan ay nagtatrabaho pa sa ibang bansa.

“2009 pa lang 4Ps is flawed na. Ang nagkamali dito ay ‘yung mga enumerators, ‘yung nagsasagawa ng survey. Kasi ‘yung enumerators na kinuha ay mga job order lang na siyang inutusan na magbahay-bahay para sa magiging listahan ng 4Ps. Ang bawat form na mapapasagutan nila ay P50 kaya sino-sino na lang ang nabigyan ng form na ang resulta kung sino-sino lang din ang napabilang sa 4Ps list,” paliwanag ni Tulfo.

Aniya, mali din ang Implementing Rules and Regulation (IRR) ng 4Ps dahil nakapaloob dito ay 7 taon lamang ipatutupad ang programa pero ang mga beneficiaries ay overstaying subalit tuloy-tuloy na nakakatanggap ng ayuda sa gobyerno.

Sa kasalukuyan ay 1.3M na ang nasa listahan ng 4Ps ang natanggal ng DSWD at inaasahan na madaragdagan pa ito.

Sinabi ni Tulfo na tuloy-tuloy pa rin ang kanilang pagtukoy sa mga mahihirap na siyang dapat nasa listahan ng 4Ps kaya naman patuloy ang ginagawang nationwide household assessment (Listahanan 3) o National Household Targeting System for Poverty Reduction (NHTS-PR), ang nasabing listahan ang siyang gagamitin ng gobyerno sa pagtukoy sa bagong batch ng beneficiaries.

“Listahan lang po ito na ibibigay pa po sa 4Ps. 4Ps will determine kung sino ang karapat-dapat kasi kailangan po talagang pag-aralan ng 4Ps mabuti dahil hindi po puwedeng lahat ay ipasok natin. We can only accommodate within the budget,” paliwanag ni Tulfo.

Base sa resulta ng Listahanan 3 ay maraming mahihirap ang natukoy sa Bicol Region, Western Visayas Region, Bangsamoro Autonomous Region of Muslim Mindanao (BARMM), Cordillera Administrative Region (CAR) at Western Visayas.

Mula Disyembre 2021 ang Listahanan 3 database ay nakatukoy na ng 5,599,091 poor household mula sa 15,487,655 total household na in-assess ng DSWD. (Tina Mendoza)