Kaya maganda, sariwa: Yam babae ang ipinagbubuntis

Pabebe si Yam Concepcion sa latest Instagram post niya. At yes, may karapatan siyang magpabebe, dahil bukod sa ang ganda-ganda niya sa simpleng makeup at ayos ng buhok, na animo high school pa lang ang itsura, fresh na fresh din ang datingan niya.

Anyway, kaaliw lang ang mga fan ni Yam, dahil feeling nila, iisa lang talaga sina Yam at ang karakter niya sa “Halik” na si Jade. Sa “Halik” kasi ay buntis si Jade/Yam, at ang hinihinala ngang ama ay si Sam Milby (Ace), pero iginigiit niya na si Jericho Rosales (Lino) ang tunay na ama.

At ‘yun na nga, sa comment section ng Instagram post na ‘yon ni Yam, na ang ganda-ganda niya, na mukha talaga siyang inosente, makikita nga ang mga chika ng mga fan niya, na kesyo babae ang pinagbubuntis ni Yam, dahil sobrang pretty nga raw nito ngayon.

“Ang gandang buntis,” sabi ni @irahsalac.

“Mas gumaganda pag buntis,” hirit naman ni @jadebartolome.

“Pretty preggy Jade,” say ni @celcorpusz.

Anyway, ang pretty naman kasi talaga ni Yam, na inosenteng-inosente nga ang itsura. Para nga raw itong dalaga na nabuhay nu’ng 90s.

“Bagay make up mo Yam. Like I remember, wala pang Halik, you looked so innocent with and angelic face. So true,” saad ni @sallydumagay.

Jennylyn, Marian walang ‘K’ magselos kay Sanya

Ang suwerte rin nitong si Sanya Lopez, ha! Ima­gine, dalawang sikat at guwapong lalake ang mukhang nag-aagawan na sa kanya ngayon.

Well, sa “Cain At Abel” lang naman ‘yon, dahil mukha ngang napapalapit na siya sa karakter ni Dingdong Dantes, eh, dyowa nga siya ni Dennis Trillo.

Winner, ‘di ba? Hindi lahat ng babae sa GMA ay makakaranas ng ganyan, na pag-aagawan siya ng mga ‘Hari’ ng GMA, noh!

Naku, sino kaya kina Marian Rivera at Jennylyn Mercado ang unang magseselos kay Sanya? Sino kaya sa dalawa ang gagawan agad ng kuwento, na kesyo selosa, na kesyo nagbabantay sa taping ng “Cain At Abel?”

For sure, kapag may chance na mapadalaw isa man kina Marian at Jennylyn sa taping ng “Cain At Abel,” ang anggulo agad the following day, kesyo todo bantay sila sa set dahil nagseselos kay Sanya.

Kaloka, advance mag-isip, ha! Pero sa truth lang, walang ‘K’ magselos sina Marian at ­Jennylyn kay Sanya, dahil ang mga dyowa nila, sobrang love na love sila, at sa ganda nila, never silang iiwanan ng mga partner nila, noh!

Anyway, basta pabongga nang pabongga ang career nitong si Sanya. Mula nang ipakilala siya sa “Encantadia,” bumida sa pelikula ng Regal with Derrick Monasterio, at heto nga, naiipit sa pagitan ng dalawang makisig, sikat na aktor.

Congrats, Sanya!