‘Kaya ‘di maubos-ubos ang shabu dahil sa smuggling’ — Barbers

Bernard Taguinod

Nangangamba si House committee on dangerous drugs chairman Robert Ace Barbers na hindi na mababawi ang dalawang toneladang shabu na posibleng laman umano ng mga nawawalang crates na idineliber sa bodega ni Richard Tan o Richard Chen sa Valenzuela City noong Mayo na tinatayang nagkakahalaga ng P22.5 billion.

“Wala ng pag-asa siguro yun (na mabawi),” ani Barbers.

Maliban na lamang aniya kung seryosohin ng mga kinauukulang ahensya na tuntunin kung saan dinala ang mga nawawalang crates.

Ginawa ng mambabatas ang pahayag matapos lumabas sa pagdinig ng House committee on ways and means na pimumunuan ni Quirino Rep. Dakilo Carlo Cua na hindi lang limang crates kundi 23 crates ang laman ng container van na dumaan sa green lane sa Bureau of Custom (BOC), base sa dokumentong hawak ng komite.

Ang limang crates ay nabawi ng BOC sa bodega ng Hongfie na pag-aari ni Tan na naglalaman ng 605 kilo ng shabu na nagkakahalaga ng P6.4B.

Hanggang ngayon hindi pa matunton ang 18 crates na nawawala.

“Kung naglalaman nga ng shabu yung mga nawawalang crates, kailangang mabawi at all cost ng mga authorities. May kalabuan nang mabawi pero gawin pa rin nila ang lahat ng kanilang makakaya,” giit ni Barbers.

Nasagot na rin aniya ang matagal nang tanong ni Barbers kung bakit hindi nauubos ang supply ng droga sa bansa dahil nakakalusot ang mga droga sa BOC tulad ng kanilang iniimbesigahan.

“Kung nasa kalsada na ‘yan at kinokonsumo na ng mga adik, dagdag problema yan sa anti-illegal drug campaign ng ating Pangulo… kaya pala marami pang supply sa kalsada ay dahil sa mga na-smuggle na droga,” diin ng kongresista.