Kaya balik ASAP: Sarah hindi inalok P800M ng GMA7

Inanunsiyo na nga ng ASAP Official sa kanilang Instagram account ang pagbabalik ni Sarah Geronimo.

“The long wait is over! She is back!” sabi nila.

Makikita rin sa last part ng video ang logo ng ‘ASAP’!

Siyempre, tuwang-tuwa ang mga fan ni Sarah na finally ay mapapanood na nila ang idolo nila sa ASAP. Kanya-kanyang eksena, mensahe, papuri kay Sarah ang mababasa mo.

“The real ASAP queen!”

“Manonod na ulit ako ng show nila.”

“The queen is back!”

“Yes I’m so excited! The queen is back!”

Anyway, may bulung-bulungan nga na kesyo P800M daw ang pinakawalan ni Sarah mula sa Kapuso Network?

Pero ayon sa GMA executive na tinanong ko, walang katotohanan na inalok nila si Sarah ng kontrata na worth P800M.

Nagulat na lang sila na may mga lumabas na kesyo inalok ng GMA si Sarah ng ganun kalaking kontrata.

Again not true! (Dondon Sermino)