Kay sa maghitak ang drugas: Duterte mas pabor sa jueteng

Wala sa prayoridad karon ni Presidente Rodrigo Duterte nga atubangon ang pagsumpo sa sugal nga jueteng.

Sa iyang pakigpulong sa oath-taking sa mga lokal nga opisyal sa Malacañang niadtong Martes sa gabii, matud sa Presidente nga kung gilimpiyohan ang operasyon sa jueteng sa nasud sigurado nga malipay ang mga nalambigit sa iligal nga drugas.

Matud sa sa Presidente nga mas pilion pa niya ang operasyon sa jueteng kay sa mahimong maghitak ang operasyon sa iligal nga drugas sa nasud.

Giangkon si Presidente Duterte nga hangtud nga walay igong pagkaun sa matag mesa sa mga kabus nga Pilipino daghan pa gihapon ang mosugal pinaagi sa pag pusta sa jueteng.

“Maski sinong Presidente ilagay mo dito, for as long as the economy does not really provide food on the table for so many families, hayaan mo na lang ‘yan. At least ang pera doon… Kasi hindi ko talaga rin kaya. At pagka sinira ko ‘yan, ang papalit sa apparatus niyan, droga. So choose between the lesser evil,” matud sa Presidente.

Matud pa sa Presidente nga ang jueteng adunay organisadong networking, dili susama sa Kapa Ministry nga adunay problema sa operasyon.

“Ang totoo niyan if I dismantle the network, ‘yung networking nila. ‘Yan ang pinakamagandang networking na successful talaga. Walang sabit. Hindi ka pa — mag-KAPA-KAPA ka pa diyan eh. Kasi nandiyan ‘yan,” dugang pamahayag sa Presidente. (jess campos)