Leonard, George panis kay Kuzma, Lakers

PRESEASON lang, walang bilang, pero ipinaramdam ng Lakers na sila pa rin ang hari ng Staples Center.

Pinatikim ng Lakers ng 87-81 loss ang Clippers sa umpisa ng tune-up games Biyernes ng gabi.

Wala pa ang superstars ng 2019-20 champions na sina LeBron James at Anthony Davis, siyam nga lang ang ginamit ni coach Frank Vogel pero lahat pumasok sa scoreboard.

Namuno sa purple and gold si sophomore guard Talen Horton-Tucker na nagkamada ng 19 points at 9 rebounds.

Nagsumite si Kyle Kuzma ng 18 points at 5 assists, may double-double na 13 points at 12 rebounds ang bagong saltang si Montrezl Harrell para sa Lakers.

Nam-bulldozer sa loob si Harrell laban sa dating team, hinarabas ang bawat itapat sa kanya ng pinanggalingang koponan.

Full force ang 18-man lineup na ginamit ng bagong coach ng Clippers na si Ty Lue.

Tinipid ang galaw nina Kawhi Leonard at Paul George na petiks lang sa parehong 14 minutes. May 3 points, 7 rebounds at 2 assists si Leonard, puminta si George ng 10 points at 2 rebounds.

Dalawang buwan pa lang ang nakakalipas nang itaas nina LeBron, Davis at Lakers ang 17th championship banner sa Orlando bubble.

Sa restart, No. 2 sa West ang Clippers pero nasipa sa second round.

Hindi nga makapaniwala si James sa sinapit ng co-tenants sa Staples Center. May dynamic duo kina Kawhi at George, pero nalusaw ang 3-1 lead ng Clippers at tumukod sa Nuggets sa second round.

“I couldn’t believe it,” ani James sa Road Trippin’ podcast. (VE)