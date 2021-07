Kawhi, Clippers walang iwanan

INAASAHANG mananatili sa puder ng Los Angeles Clippers si NBA superstar Kawhi Leonard, ayon sa mga naunang ulat.

Ibinahagi ni Adrian Wojnarowski ng ESPN na hindi umano ito nakakarinig na hangad lumipat ni Leonard sa ibang koponan.

“I’ve got no indication that Kawhi Leonard is interested in doing anything besides re-signing with the Clippers and rehabbing that injury,” sey ni Wojnarowski sa The Woj & Lowe Free Agency Special.

“The way they are proceeding, certainly seems to be with Kawhi Leonard in mind,” sambit pa nito.

Maaring maging unrestricted free agent ang two-time NBA champion kung tatanggihan nito ang $36 million player option.

Ngayong buwan, naging matagumpay ang operasyon ni 30-year-old Leonard para sa natamo nitong ACL partial tear sa kanyang kanang tuhod.

Inaasahan naman itong magagarahe ng ilang laro sa susunod na season dahil sa pagpapagaling sa nasabing injury na kanyang natamo noong nakalipas na playoffs.

Sa 52 games nitong nakaraang season, kumana si Leonard ng average na 24.8 points, 6.5 rebounds at 5.2 assists per game. (Janiel Abby Toralba)