Kawhi, Clippers pinaamo Bulls

INUMPISAHAN ni Kawhi Leonard ang ratsada sa third quarter, tinapos nina Lou Williams at Marcus Morris sa fourth, at pinaamo ng Clippers ang Bulls 125-106 Biyernes ng gabi sa Chicago.

Umiskor ng 33 si Leonard, 16 dito sa third nang hatakin sa 12 ang 58-54 edge sa break.

Nilista ni Morris ang 15 sa kanyang 20 points sa fourth, nagkamada pa sa period si Williams ng 11 points tungo sa 17.

Matapos magtala ng franchise-record na 25 3-pointers sa panalo sa New Orleans noong Miyerkoles, nanlamig ang Bulls at nagkasya lang sa 12 for 32 kontra Los Angeles.

Nagsumite si Zach LaVine ng 26 points matapos magsalansan ng season-high 46 sa huling laro. May 9 rebounds at 6 asissts siya para sa Chicago.

Wala pa rin sa LA si Paul George (toe).

Abante sa walo ang Clippers sa dulo ng third matapos ang dalawang free throws ni Ivica Zubac. Nagsalpak ng tres si Leonard na sinundan ng isang free throw tungo sa 90-78 lead. (VE)