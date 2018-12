Kawani sa kagamhanan gipahimangnuan sa pagdawat ug Christmas gift

Gipahimangnuan sa Civil Service Commission (CSC) sa pipila ka probisyon sa Republic Act No. 6713 o ang Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees tungod kay buwan na sa Disyembre.

Matud ni CSC Chairperson Alicia dela Rosa nga nakatala sa maong balaod nga mahigpit nga gidili sa mga taga-gobyerno nga mangayo ug modawat ug regalo.

Mao usab ang pagpabgayog pabor, moutang ug bisan unsang butang nga daku ang kantidad alang sa Christmas party o selebrasyon nga adunay kalambigitan sa pagsaulog sa pasko.

Gioasabot ni Dela Rosa, nga katungdanan sa taga-gobyerno nga serbisyohan ang publiko.

Matud niya nga ang paglalas sa balaod giisip nga seryosong kalapasan ug mahimong matangtang kini sa serbisyo.

Apan matud niya nga depende usab kung kinsa ang naghatag ug regalo ug motibo sa paghatag.

Pagpasabot ni Dela Rosa, ang mga regalo nga mahimong dawaton gikan sa pamilya , tawo nga walang pangayuong pabor ug sa mga organisasyon nga walay transaksyon sa ahensiya.