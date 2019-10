Kausapin ang bangko tungkol sa utang

Dear Atty. Claire:

Good day po. May tanong po ako. May nag-file na raw po sa akin ng kaso regarding sa utang ko sa bank na ‘di ko nabayaran. May iniwan pong contact sa barangay namin at nu’ng tinawagan ko po ‘yung number ay may nakausap po ako. Sabi sa akin na taga-NCRPO raw po sila at may nag-file raw po kaso sa akin.

Ano po bang gagawin ko? Totoo po bang makakasuhan ako sa halagang P17,000?

Gumagalang, Dolly

Dear Dolly:

Malamang sa hindi na ang natawagan mo ay isang collection agency na kadalasan ay gumagamit ng pa­nanakot tulad ng ginawa sa iyo na gumamit pa ng pangalan ng NCRPO para ikaw ay agarang magbayad sa bangko na nag-engage ng services nila para sa pangongolekta.

Upang mawala ang takot mo ay puntahan mo ang bank na pinagkakautangan mo upang mabayaran ang utang kahit paunti-unti.

Sa halagang P17,000 ay maaari kang makasuhan depende kung paano ka nagkautang. Kung loan lamang at walang tseke kang naibigay o na-issue na tumalbog kalaunan o kaya naman ay walang credit card kang ginamit ay simpleng collection of sum of money with damages ang maaaring maisampa sa iyo. Ngunit kung may tumalbog kang tseke o gumamit ng credit card ay maaari kang masampahan ng criminal case for estafa, violation of BP 22 (Bouncing Checks Law) o ‘yung tinatawag nating Access Device Regulation Act para sa credit card na ‘di nabayaran.

Ang utang ay utang na dapat binabayaran. Puntahan kaagad ang bangko at makipag-ugnayan kung paano mo babayaran ang natitirang utang. Nasa kamay mo na ang susunod na mangyayari.

Kung may katanu­ngan pa ay tumawag lamang sa 410-7624 o 922-0245, o mag-email sa attorneyclaire@gmail.com.