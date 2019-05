Kauna-unahan at pinakabagong general hospital sa Malabon batas na

Isa nang ganap na batas ang panukalang ini­hain ni Congressman Ricky Sandoval na magkaroon ng kauna-una­hang general hospital sa lungsod na tatawagin ng San Lorenzo Ruiz Ge­neral Hospital na magkakaroon ng 200 na kamang kapasidad para sa mga residente ng lungsod ng Malabon.

Ang Republic Act 11289 o An Act converting the San Lorenzo Ruiz Women’s Hospital in Malabon City, Metro Manila into a General Hospital to be known as the San Lorenzo Ruiz General Hospital, increasing its bed capacity from Ten (10) to Two Hundred (200) beds and appropriating funds therefore ay katuparan ng pangako nina Congressman Ricky at maybahay nitong si Vice Mayor Jeannie Sandoval sa Malabon para sa isang de-kalidad at abot-kayang serbisyong pangkalusugan.

“Narito na, ito na ang katuparan sa aming pangarap na magkaroon ng first and modern public medical center na may 200-beds na kapa­sidad na handang magbigay ng maayos, tapat, at epektibong serbisyo na tutulong sa ating mga kababa­yan sa lungsod. Ito ang bunga ng ating pagsusumikap sa Kongreso na makapagpasa ng mga tama at kailangang panu­kala para sa taong bayan,” wika ni Congressman Ricky na pangunahing may-akda nito.

Ang San Lorenzo Ruiz Women’s Hospital ay isang awtorisadong ospital na itinatag noong Marso 1990 na mayroon lamang sampung kama na kapasidad. Ito ay ang pinakamaliit na ospital ng gobyerno sa National Capital Region na ang karamihan ay tumutulong sa mga kababaihan at mga bata. Sa kasalukuyan, mayroon itong Level 1 General Hospital na lisensya at kinikilala ng Philhealth bilang Center for Quality.

Matatandaang noong Enero ay isang groundbreaking ng bagong pagtatayuan ng San Lorenzo Ruiz Ge­neral Hospital ay ginanap sa Panghulo Road Bautista corner, Brgy. Panghulo, Malabon City na dinaluhan ni Pangulong Duterte.

Sa isa namang Facebook post ni Vice Ma­yor Jeannie Sandoval, ibinahagi niya ang magandang balita ni Executive Secretary Salvador Medialdea kay House Speaker Gloria Macapagal-Arroyo tungkol sa pagbabahagi ng limang pirmadong batas kasama na ang San Lorenzo Ruiz General Hospital.

Ani Sandoval, tuloy-tuloy na ang pagpapagawa ng nasabing ge­neral hospital na legasiya ng administrasyong Duterte at asawa niya na pangunahing may-akda rin ng cityhood law noong 2001 na nagsalungsod sa Malabon.