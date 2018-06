Katutubong Pinay summa cum laude sa New York University

ISANG Filipina mula sa indigenous tribe ang nagtapos ng may pinakamataas na parangal sa prestihiyosong New York University (NYU).

Hinirang na summa cum laude si Janelle Micaela Panganiban sa NYU sa tatlong major nito sa global public health, public policy at sociology.

Iginawad din sa kanya ang Alexander L. Shluger award at ang Founder’s Day award for excellence sa sociology.

Ang NYU Founder’s Day award at ang ka­rangalan na magsuot ng gold tassel sa graduatio­n day ay ibinibigay lang sa top-ranking graduate.

“I really learned to love learning, parang sabi ko po talaga, only in college na ma-experience mo ‘yung like the sense of wonder and curiosity sa world and like being at NYU, they were able to provide that,” saad ni P­anganiban.

Si Panganiban ay anak ni ANAC-IP P­artylist Rep. Jose Panganiban Jr., at Angadaman ­May­or­ Lourdes Panganiban ng Gaddang indigenous tribe ng Isabela.

Tatanggapin din ni Panganiban ang N­orthern Star Award mula sa Philippine Consulate General dahil sa excellent academic achievement sa hanay ng mga Filipino-American na nagtapos sa taong 2018.

Ang NYU ay isa sa pinakamalaking unibersidad sa Estados Unidos na may estudyanteng umaabot sa 60,000 nu’ng 2017, kumpara sa Harvard na may 20,000 estudyante.

Ang mga nagtapos sa NYU ay nakakakuha agad ng trabaho sa loob ng 6 na buwan at may panimulang suweldo na $61,487 kada taon.