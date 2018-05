Katrina super deny sa away kay Megan

Naaliw kami kay Katrina Halili nang huli naming makausap. Nahulaan niya agad-agad ang pa-blind-item namin na mga aktres na hindi lang sa serye magkaaway dahil hanggang sa matapos ang serye ng mga ito, hindi na talaga nag-usap at all.

Obviously, mukhang kalat sa production at ibang artista ang totoong namagitan sa dalawang aktres. Eh, grabe rin ang bangayan nilang dalawa ni Megan Young sa afternoon prime nila na The Stepdaughters ng GMA-7.

Pero sinigurado ni Katrina na hindi sila magkaaway ni Megan sa totoong buhay. At sa set daw, kahit na yung mga eksena nila ay puro awayan, before and after the take, talagang good vibes raw silang lahat.

Nakikita rin nga namin na ‘sisters by heart’ na sina Megan at Katrina. Obvious ito sa posts nila sa kanilang Instagram account. Nang minsan nga kaming nakakita ng IG story ni Kat, napansin namin ang post niya na ‘after ng awayan’ kalakip ng isang makulit na photo nilang dalawa ni Megan.

Isa sa mga consistent top-raters ng Kapuso ang The Stepdaughters tuwing hapon. Wait na lang daw kung ano pa ang mga kayang gawin ng character niya bilang si Isabelle at ang kakampi niya sa kasamaan na si Daphne (Samantha Lopez) sa buhay nina Mayumi (Megan) at Luisa (Glydel Mercado).