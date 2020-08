Katrina kinatakutan ng ex-Kapamilya

Sa Wish Ko Lang! unang mapapanuod ang dating Kapamilya star na si Luis Hontiveros, na isa na ngang Kapuso ngayon, after niyang pumirma ng kontrata sa GMA Artist Center.

Makakasama ni Luis sa fresh episode ng show ni Vicky Morales si Katrina Halili. Na noong una ay kinatakutan niya.

“At first, I thought I would be intimidated pero na-realize ko after ko siya makaeksena na napakagaan niya katrabaho at very professional,” sabi ni Luis.

Looking forward si Luis na mas marami pa siyang magawa na project sa GMA. (Dondon Sermino)