Katrabaho nag-‘teleport’

Mga ka-Misteryo kayo ba ay may karanasan na sa teleportasyon? O kaya kayo mismo ang nakakita ng teleportasyon?

‘Yan ang paksa natin ngayon: “Basta may Misteryo, Alamin ang Totoo!”

Si Helen ng Makati ay hindi makapaniwala na masaksihan niya ang para sa kanya ay teleportasyon ng kanyang kasamahan sa trabaho.

Misteryo: “Paano mo nasabi na teleportasyon ‘yon? Ano ba ang nakita mo?”

Helen: “Heto ang nakita ko. Magkasama kami sa isang department ni Rico actually lagi ko siya kausap especially ‘pag breaktime namin. Then ‘yong time na ‘yon nakaupo lang siya sa cubicle niya parang may ginagawa sa PC niya. One cubicle away lang siya sa akin kaya nakikita ko siya. Ako rin dahil breaktime tingin-tingin lang sa emails ko and Facebook. I know nandon lang siya sa cubicle niya.”

Misteryo: “Anong nangyari paano nag-manifest ‘yong teleportation?”

Helen: “While browsing nagtaka ako may naglalakad outside ng department office namin at kamukha siya ni Rico same polo color kaya tumingin ako sa cubicle niya, Wala siya doon.”

Misteryo: “Wow! Pero baka naman hindi mo namalayan sa ibang door siya dumaan para makalabas?”

Helen: “Imposible kasi walang ibang door ‘yong office namin nasa side ko ‘yong door. Lahat ng lalabas o papasok sa department namin sa side ko sila dumadaan. Eh hindi ko naman siya nakita na dumaan sa side ko kaya imposible ‘yon. Pero nandon siya outside ng office namin.”

Misteryo: “Anong ginawa mo? Nakausap mo ba si Rico?”

Helen: “Yes sinabi ko sa kanya ang experience ko nag-smile lang siya sa akin. Pero sinabi niya lumabas lang talaga siya.”

Misteryo: “Hindi ka ba nakaidlip kaya hindi mo siya namalayan na dumaan sa area mo at lumabas sa door ninyo. Meron kasi ‘yong bigla na nakaidlip eh Akala mo sandali lang ‘yon pala minutes na ang lumipas.”

Helen: “Nope hindi ako naka-sleep non kaya I know may ibang nangyari at si Rico lang nakakaalam non.”

