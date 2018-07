Katotohanan sa wakas

Noong nakaraang Huwebes, Hun­yo 28, humarap muli sa First Division ng Sandiganbayan ang ilang whistleblower sa PDAF scam para tumestigo sa kaso ni Senador Bong Revilla.

Their testimonies were revealing to say the least! Sa pag-uurirat ng mga abogado, inamin ng dalawang whistleblower na napilitan silang idiin si Senador Revilla matapos silang utusan ng mga prosecutor ng Ombudsman!

Unang isinalang si Marina Sula at sumunod si Arlene Baltazar, kapwa mga empleyado ng JLN Corporation.

Ayon sa dalawang whistleblower, inutusan sila ni dating Special Prosecutor Jeofferson Toribio na idiin ang tatlong akusadong Senador.

Pilit man nilang itinatama ang mga kuwento noong panahon ng kanilang case conference para sa kaso, isinantabi lang umano ng mga pro­secutor ang kanilang nalalaman.

Imbes na pa­kinggan ang katotohanan, dagdag nila, sinabihan sila umano na tumigil at suportahan na lang kung anuman ang sasabihin ni Benhur Luy – na huwag na nilang guluhin ang kuwento dahil buo na raw ito at hihina ang kaso.

Lumabas din sa mga pagtatanong na wala silang nagawa kundi sumunod dahil baka alisin sila sa witness protection ng nakaraang gobyerno.

Maghapong inisa-isa nina Sula at Baltazar ang mga dokumentong ginamit laban kay Revilla at isa-isa rin nilang sinabi kung sino ang pumeke nito, sabay pag-nguso kay Benhur Luy na siya umanong pumirma sa lahat.

Kuwento pa nila sa hukuman, kitang-kita nila si Benhur na pumi­pirma at naging SOP na raw ito sa kanilang opisina.

Kabilang sa mga dokumentong tinuran nilang peke ay ang mga endorsement letter, mga memorandum of agreement, liquidation report, maging ang mga sulat sa gobyerno kabilang ang COA.

Iginiit din nila na ‘ni minsan ay hindi tumanggap ng kickback o komisyon ang dating Senador.

Paglilinaw ng abogado ng mga whistleblo­wer, hindi naman daw nag-retract sina Sula at Baltazar.

Nilinaw lang ng mga ito ang mga dati na nilang sinabi sa kanilang mga affidavit at testimonya na pilit ibinaon.

Humarap din si Senador Revilla sa hukuman dakong hapon. Pinasinungalingan niya lahat ng mga akusasyon sa kanya, at ipinaalala ang naging rebelasyon ng mga whistleblower.

Ani Senador Bong, apat na taon na niyang sinasabi na biktima siya ng sindikato at ginamit ito laban sa kaniya dahil sa politika, na nakompirma nga nina Sula at Baltazar.

Nakatutuwa at nakakagalit din ang mga ti­nuran ng dalawang whistleblower.

Kinailangan pang u­mabot ng apat na taon bago tuluyang masilayan ang liwanag at katotohanang nabaon sa kadiliman.

Hindi na mababawi ang apat na taong nasayang, ngunit may maganda pa rin namang kinabukasan na naghihintay.