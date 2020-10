KatinkoArtbox, natatanging mga kahoy na may likhang sining biswal

Ang Greenstone Pharmaceutical, ang kumpanyang nagbigay sa Pinoy ng isa sa kanilang pinagkakatiwalaang body ointments, ang Katinko, ikinasa na at ipinaalam ang kanilang proyektong pang sining biswal, ang #KatinkoArtbox.

Nilalayon nitong matulungan ang mga Pilipinong artista na itaguyod ang kanilang mga likha sa digital space, lalo na sa mga pandemikong araw na ito, kung saan hindi sila makapagdaos ng mga pisikal na eksibit.

Ang #KatinkoArtbox, ayon sa kompanya.ay isang proyekto na nakatuon sa pagtataguyod ng mga obra ng mga Pilipinong artista at tulungan silang maabot ang mas nakararami sa pamamagitan ng pagbabahagi ng kanilang sining sa on-line platforms.

Sa pamamagitan ng isang Facebook post, ipinaalam at ipinakilala sa lahat na ang unang limang mga makukulay na kahon ay likha ni Aklan-born visual artist Francis Nacion. Ang sukat ng kahon ay 7.5” x 10.5” at maliban sa in size. Bukod sa pagmamay-ari ng isang obra maestra, ang bawat tagapagtaguyod ng #KatinkoArtbox ay magkakaroon din ng iba’t ibang mga produkto mula sa kumpanya tulad ng langis, pamahid at alcohol

Si Ginoong Nacion y ang una lamang sa maraming taga-disenyo ng #KatinkoArtbox.

Ang pahayag naman ni Nacion tungkol sa kanyang mga likhang sining biswal,“With the good traits of a Filipino [like] hard work and good use of time, we can look forward to a brighter and happier life. I want to show the world that the Filipino artist can be at par with the best in the world.”

Sa mga interesado sa proyektong ito mula sa Katinko, magpadala ng pribadong mensahe sa @Katinko.Artbox IG account.https://www.instagram.com/katinko.artbox/