Kathryn super iyak sa kinita ng ‘THOU’

Kumita nang P36 million sa box office ang pelikula nina Kathryn Bernardo at Daniel Padilla na “The Hows Of Us” nitong nakaraan lamang tatlong araw.

Nakipagtalbugan ang film project nang KathNiel na dinirehe ni Cathy Garcia Molina sa mga kasabayan nitong Hollywood produced movie na “Crazy Rich Asians” at ng topbilled movie project ni Sarah Geronimo na “Miss Granny”.

Napuno ng congratulatory messages para sa pelikula ang Instagram posts ng ilang mga tiga-ABS-CBN 2 na nagustuhan ang flow ng story.

Nakabalandra naman sa ilang mga IG walls ng Kapamilya artists amount o figures ng kinita ng pelikula na uma­bot sa P35, 938,622.74 million pesos.

Naiyak si Kathryn sa box office result ng kanyang pelikula. Nagpahayag siya ng nararamdamang kasiyahan sa tagumpay ng movie project nila ni Daniel.

@bernardokath, “HINDI KO TO KINAYA. Ibang klase kayo!! Thank you Thank you THANK YOU. Direk @kaybash1326 and team #TheHowsOfUs congratulatios!”.

Malamang naiyak sa tuwa si Kathryn dahil sa emojis na inilagay niya sa kanyang message caption.

Natuwa naman para kay Kathryn at Daniel ang madlang people.

@moiramichelle, “grabe kayo”.

@jhonghilario, “Congrats Nak!”

@gretchenbarretto, “Wow”.

@sofiaandres, “Deserve niyo yan @bernardokath”.

Ilan pa sa natuwa sa success ng movie at nag-comment kay Kathryn ay sina Amy Austria, Mark Nicdao at iba pa.

Iñigo matapang sa talakan sa mga basher

Umalma si Iñigo Pascual sa mga basher na pumuna sa kanyang tweets tungkol sa mga street children at mga batang kalye.

Palaban ang young singer-actor sa kanyang resbak sa Twitter account nito, kalakip ang naunang tweets niya na kumokondena sa mga magulang na hinahayaang mamalimos sa mga sasakyan ang mga batang paslit.

@OneIñigoPascual, “I don’t owe anyone an explanation. If people take this in a different context, that’s not for me..I saw kids standing in the middle of the road asking for money while driving back home from Batangas. All I was saying is that these kids deserve to have a childhood. Not working.”

Humamig naman nang iba’t ibang reaksyon ang tweet ni Iñigo.

@queennicole199x, “People who hates you won’t never gonna understand that. That’s the reality, pero okay lang yan papapeh you don’t have to explain anything naman.”

@anondrogynous, “Nobody wants kids to have work, that’s obvious. But I hope you at least listened to those who were saying that this is also a systemic problem that needs to be fixed, so the blame should not be on the parents alone! You have a voice. And a flatform. PLEASE use it for GOOD.”

Anak ni Cherie Gil sumabak na sa aktingan

Sumakay na rin sa showbiz, particular na sa acting ang isa sa mga anak ni Cherie Gil sa internatio­nal-award winning na si Ronnie Rogoff, si Bianca Rogoff.

Nag-post si Cherie nang magkakasunod na larawan sa kanyang Instagram wall na nagsasabi ng pagsabak na sa industry ng kanyang anak.

Sa unang post, makikita ang larawan ni Bianca sa airport na may dalang maleta at backpack.

@macherieamour, “She’s here. Today marks her very first professional work as an actress for an international film to be shot in Palawan. Break a leg love. Know that I am always behind you cheering you on. @bianca.rogoff #filminthemaking #sensitiveandinlove #proudmomma.”

Sa second posting naman ipinakita ni Cherie na sa isang tila-script reading ang anak kasama ng ilang mga foreign production staff. At kalakip nito ang larawan niya na kuha naman sa set ng ginagawa niyang indie film.

“Yesterday…while I went for my first shooting day for the film #kaputol my daughter Bianca Rogoff went on to her reading and look test for her first film. Was blessed day for both of us, #actorsatwork #fuilmmaking

#workingactors”.

Base sa hashtag ni Cherie, may titulong “Sensitive and In Love” ang first movie project ng anak.

Wala nang iba pang detalyeng ibinigay pa si Cherie sa movie ni Bianca, gaya nang kung anong production ito, saan ipalalabas at iba pa.

Hindi naman kataka-takang pasukin ng isa sa mga anak ni Cherie ang pag-aartista dahil walang Eigenmann na hindi nagkaroon ng appetite sa showbiz.

Kanta ni Karylle ginamit sa US TV series

Isa na namang Pinay singer ang lumusot sa international showbiz scene dahil sa kanyang awitin.

Halos malunod sa kasiyahan ang hindi makapaniwalang si Karylle nang malaman nitong ginamit ang isa niyang song sa isa sa mga track ng sikat na TV series sa USA na “Floribama Shore”, mula sa mega-hit franchise na “Jersey Shore”.

Nagposte si Karylle ng scene clip ng nasabing series sa kanyang Instagram wall kung saan maririnig ang upbeat-hip song nyang OMG.

@anakarylle, “It’s been a dream of mine to have a song in an American TV show ever since I heard Viktoria song on Felicity! That dream came true today!!! Watch the clip & wait for it..this is from “Florida Shore”, part of the mega-hit franchise- “Jersey Shore”, Try to catch the episode “The Faint Blue Line” @mtv”.

Natalbugan ni Karylle ang ibang mga kasabayan sa local music scene dahil sa opportunity na nakuha niya sa international scene.

Sa milyong kanta mula sa iba’t ibang panig ng mundo, o sa US music market arena na lang, marami ang puwedeng pagpilian at gamiting track sa serye, pero napansin ang kanyang kanta.

Hindi nalalayo si Karylle sa kanyang lolo na si Carlos Padilla na sumikat sa boxing arena sa buong mundo dahil sa pagiging referee.

Ilan sa mga kaibigan ni Karylle ang natuwa sa opportunity na ito, kabilang na ang kaibigan nitong si Iza Calzado.