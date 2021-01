Kathryn palaban sa paglalantad ng wetpaks

Mas palaban, matapang na Kathryn Bernardo ang bumungad sa mga fan ngayong 2021. Kathryn Bernardo na walang pakialam na magpasilip ng kanyang alindog.

Na kung noon ay madalang mo siyang makita na nagpapakita ng kanyang cleavage, dahil siguradong tatakpan ng boyfriend niyang si Daniel Padilla, o kaya ay legs, dahil siguradong may bitbit na malaking towel si DJ para takpan ito, ngayon nga ay malayang-malaya si Kathryn na gawin ang lahat ng bet niyang gawin.

“Back in Manila, but i think i left my mind in Boracay. How come time flies by so fast whenever we’re on vacay? Rewind please!” caption ni Kathryn sa photo na naka-swimsuit siya, at labas ang pisngi ng kanyang puwet.

Pero, bagamat ang dami-raming pumupuri sa tapang ni Kathryn ngayon, na hindi na nga siya bata, at keri na niya ang magpaseksi, parang takot na takot pa rin siya sa komento ng mga netizen.

Naka-off na kasi ang comment section sa Instagram ni Kathryn. Sayang nga dahil ang dami pa namang pumupuri sa kanya.

Kunsabagay, baka mapaaway kasi si Daniel kapag may nabasa siyang pambabastos, panghahalay, panlalait sa dyowa niya. Ganun ka-protective si Daniel kay Kathryn.

Anyway, mahigit kalahating milyon na ang nag-like sa butt exposure na `yon ni Kathryn. (Dondon Sermino)