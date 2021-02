Kathryn namaligno, nagpaseksi sa dagat

Bumawi nang husto si Kathryn Bernardo sa pambibitin niya sa kanyang mga male fan.

Di ba nga, ipinagdamot niyang ipasilip ang kaseksihan, alindog niya sa naging Boracay holiday vacation nila kamakailan lang.

Ngayon nga kasi, sunud-sunod ang posting ni Kathryn ng mga sexy photo niya sa Instagram, suot ang itim na one-piece bathing suit.

Kuha ang mga larawan sa beach adventure nila ng kasintahang si Daniel Padilla sa El Nido Palawan.

Hindi nagawang tanggihan ni Kathryn ang ganda ng mga ‘thousand year old rock formation’ sa dagat at ‘powder white sand’ kaya nagawa niyang maghubad at mag-pose sa tabing dagat.

Parang namaligno ng dagat si Kathryn at nagkaroon ito ng lakas ng loob na magbalandra ng kanyang kaseksihan.

Kaya nga nabulabog ang mga fan niya sa mga sexy photo niya at tila nauna na silang nag-celebrate ng Chinese New Year sa kasiyahang makita ang body beautiful ng kanilang idolo.

***

‘Baho’ ni Sophie inilantad ni Vin

Dahil sa post ni Vin Abrenica, nalantad sa publiko na sa likod ng magandang mukha, at kaseksihan ni Sophie Albert, isa pala itong ‘ututin’.

Yes, ang boyfriend niyang si Vin ang naglaglag kay Sophie, sa isa sanang lihim nito na tanging ang aktor lang ang nakakaalam. Pero sa hindi maintindihang rason, biglang inilantad ni Vin sa post niya ang pagiging ‘ututin’ ni Sophie.

Sa isang sweet-moment selfie shot sa Instagram na magkasama sila ni Sophie ibinulgar ni Vin ang lahat. Nagpauna muna ito ng nakakakilig na appreciation love message para kay Sophie at saka inilaglag ang aktres.

“Kung siya talaga para sayo, siya na talaga, wala nang iba. Hindi ka na magtatanong at mangangamba dahil ikaw ang pipiliin niya araw-araw. Siya ang magiging suporta na matagal mo ng pinagdarasal, ang mga napakatamis na pagkakataon na akala mo sa pelikula mo lang nakikita at siya ang magiging kaibigan na hindi ka iiwan hanggang sa huli. Ikaw ‘yun, it’s always been you…my little ‘ututing’ bata,” sabi ni Vin.

At agad namang nag-react si Sophie.

“Sweet na sana e. Whyyyy?” sabi nito.

Naglagay ito ng emoji ng galit na mukha.